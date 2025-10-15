Посол России передал конгрессвумен документы об убийстве Кеннеди

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости, Сергей Попов. Посол России в США Александр Дарчиев передал конгрессвумен от Республиканской партии Анне Паулине Луне материалы Росархива на основе рассекреченных советских документов об убийстве президента США Джона Кеннеди, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Церемония прошла в резиденции посла в Вашингтоне.
«
"Принимая Луну в своей резиденции, Дарчиев выразил надежду, что архивные данные, собранные редколлегией сборника "Убийство Кеннеди и советско-американские отношения", прольют дополнительный свет на произошедшую трагедию", — отметили в дипмиссии.
Дарчиев по просьбе Луны передал в рамках дополнительного расследования убийства Кеннеди, которое обещал провести президент США Дональд Трамп, "и с согласия правообладателя планируемые к публикации Федеральным архивным агентством (Росархив) материалы на основе рассекреченных советских документов, часть которых ранее была получена американской стороной от представлявшего Советский Союз на похоронах главы государства Председателем Верховного Совета СССР (Анастасом. – Прим. Ред.) Микояном".
Конгрессвумен, со своей стороны, в соцсети X поблагодарила посольство за передачу материалов, подчеркнув, что "это имеет огромное историческое значение". Она отметила, что эксперты начнут изучать и переводить документы в ее офисе незамедлительно, а впоследствии они будут опубликованы.
Президента США Джона Ф. Кеннеди застрелили в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Самого Освальда убили через два дня после задержания. При этом выяснилось, что в 1959-1960 годах он жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. Возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди.
В марте США опубликовали рассекреченные документы об убийстве Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди к 2017 году. Однако Дональд Трамп, как и его предшественник Джо Байден, предоставили американской разведке дополнительное время на оценку того, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и