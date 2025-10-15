Посол России передал конгрессвумен документы об убийстве Кеннеди

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости, Сергей Попов. Посол России в США Александр Дарчиев передал конгрессвумен от Республиканской партии Анне Паулине Луне материалы Росархива на основе рассекреченных советских документов об убийстве президента США Джона Кеннеди, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"Принимая Луну в своей резиденции, Дарчиев выразил надежду, что архивные данные, собранные редколлегией сборника "Убийство Кеннеди и советско-американские отношения", прольют дополнительный свет на произошедшую трагедию", — отметили в дипмиссии.

Конгрессвумен, со своей стороны, в соцсети X поблагодарила посольство за передачу материалов, подчеркнув, что "это имеет огромное историческое значение". Она отметила, что эксперты начнут изучать и переводить документы в ее офисе незамедлительно, а впоследствии они будут опубликованы.