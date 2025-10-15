https://ria.ru/20251015/kennedi-2048290257.html
Луна поблагодарила посольство России за документы об убийстве Кеннеди
Луна поблагодарила посольство России за документы об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 15.10.2025
Луна поблагодарила посольство России за документы об убийстве Кеннеди
Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна в среду поблагодарила посольство РФ за передачу рассекреченных материалов об убийстве президента США... РИА Новости, 15.10.2025
