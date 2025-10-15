Рейтинг@Mail.ru
Луна поблагодарила посольство России за документы об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 15.10.2025
01:54 15.10.2025
Луна поблагодарила посольство России за документы об убийстве Кеннеди
Луна поблагодарила посольство России за документы об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 15.10.2025
Луна поблагодарила посольство России за документы об убийстве Кеннеди
Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна в среду поблагодарила посольство РФ за передачу рассекреченных материалов об убийстве президента США... РИА Новости, 15.10.2025
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна в среду поблагодарила посольство РФ за передачу рассекреченных материалов об убийстве президента США Джона Кеннеди, подчеркнув, что "это имеет огромное историческое значение".
"Я получила от посла РоссииСША Александра Дарчиева - ред.) печатную версию доклада об убийстве Джона Кеннеди ... Ещё раз благодарю всех, кто участвовал в этом процессе, включая российское посольство. Это имеет огромное историческое значение", - написала она в соцсети X.
Она отметила, что эксперты начнут изучать и переводить документы в ее офисе незамедлительно, а впоследствии они будут опубликованы.
Ранее в посольстве РФ в США сообщили РИА Новости, что Дарчиев принял в своей резиденции в Вашингтоне конгрессвумен Луну и передал ей материалы Росархива на основе рассекреченных советских документов об убийстве Кеннеди.
