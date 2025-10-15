Рейтинг@Mail.ru
Луна поблагодарила посольство России за документы об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 15.10.2025
01:46 15.10.2025
Луна поблагодарила посольство России за документы об убийстве Кеннеди
Луна поблагодарила посольство России за документы об убийстве Кеннеди
Луна поблагодарила посольство России за документы об убийстве Кеннеди
КОНГРЕССВУМЕН ЛУНА ПОБЛАГОДАРИЛА ПОСОЛЬСТВО РФ ЗА ПЕРЕДАЧУ РАССЕКРЕЧЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ОБ УБИЙСТВЕ КЕННЕДИ: "ЭТО ИМЕЕТ ОГРОМНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ"
2025-10-15T01:46:00+03:00
2025-10-15T01:46:00+03:00
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027242542_0:140:2223:1807_1920x0_80_0_0_86e49348159f8a8cf6a09f214209a95d.jpg
1920
1920
true
россия
Россия
Луна поблагодарила посольство России за документы об убийстве Кеннеди

Луна поблагодарила посольство РФ за переданные документы об убийстве Кеннеди

Джон Ф. Кеннеди
Джон Ф. Кеннеди
© AP Photo / William J. Smith
Джон Ф. Кеннеди. Архивное фото
КОНГРЕССВУМЕН ЛУНА ПОБЛАГОДАРИЛА ПОСОЛЬСТВО РФ ЗА ПЕРЕДАЧУ РАССЕКРЕЧЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ОБ УБИЙСТВЕ КЕННЕДИ: "ЭТО ИМЕЕТ ОГРОМНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ"
 
