Рейтинг@Mail.ru
В КБР осудили тренера за смерть школьницы, которой попали в голову копьем - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/kbr-2048406995.html
В КБР осудили тренера за смерть школьницы, которой попали в голову копьем
В КБР осудили тренера за смерть школьницы, которой попали в голову копьем - РИА Новости, 15.10.2025
В КБР осудили тренера за смерть школьницы, которой попали в голову копьем
Прохладненский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к трем годам лишения свободы условно тренера спортшколы, обвиняемого в смерти 13-летней девочки, в... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T15:15:00+03:00
2025-10-15T15:15:00+03:00
происшествия
россия
прохладненский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20251002/delo-2045921151.html
россия
прохладненский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, прохладненский район
Происшествия, Россия, Прохладненский район
В КБР осудили тренера за смерть школьницы, которой попали в голову копьем

Тренер в КБР получил 3 года условно за смерть 13-летней девочки

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 15 окт – РИА Новости. Прохладненский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к трем годам лишения свободы условно тренера спортшколы, обвиняемого в смерти 13-летней девочки, в голову которой во время легкоатлетической тренировки попали копьем, сообщило СУСК РФ по региону.
По версии следствия, 3 мая тренер без ведома руководства школы станицы Приближная Прохладненского района организовал на футбольном поле одновременную тренировку по трем видам легкоатлетических дисциплин.
При этом, как считают следователи, он знал, что на поле нельзя проводить занятия по легкой атлетике, а также о запрете правилами безопасности проведения одновременных занятий по разным дисциплинам и требованиях к расстановке участников тренировки, исключающих нахождение людей напротив тех, кто метает копье. Отвлекшись на других воспитанников, тренер не заметил, что несовершеннолетний 2008 года рождения метнул копье, которым попал в голову воспитаннице школы 2011 года рождения, стоявшей на противоположной стороне. От полученных телесных повреждений девочка скончалась в больнице.
Мужчине было предъявлено обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека" УК РФ.
"Приговором суда тренеру назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В КБР завершили расследование гибели ребенка после взрыва газового баллона
2 октября, 17:02
 
ПроисшествияРоссияПрохладненский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала