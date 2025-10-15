https://ria.ru/20251015/kbr-2048406995.html
В КБР осудили тренера за смерть школьницы, которой попали в голову копьем
НАЛЬЧИК, 15 окт – РИА Новости. Прохладненский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к трем годам лишения свободы условно тренера спортшколы, обвиняемого в смерти 13-летней девочки, в голову которой во время легкоатлетической тренировки попали копьем, сообщило СУСК РФ по региону.
По версии следствия, 3 мая тренер без ведома руководства школы станицы Приближная Прохладненского района
организовал на футбольном поле одновременную тренировку по трем видам легкоатлетических дисциплин.
При этом, как считают следователи, он знал, что на поле нельзя проводить занятия по легкой атлетике, а также о запрете правилами безопасности проведения одновременных занятий по разным дисциплинам и требованиях к расстановке участников тренировки, исключающих нахождение людей напротив тех, кто метает копье. Отвлекшись на других воспитанников, тренер не заметил, что несовершеннолетний 2008 года рождения метнул копье, которым попал в голову воспитаннице школы 2011 года рождения, стоявшей на противоположной стороне. От полученных телесных повреждений девочка скончалась в больнице.
Мужчине было предъявлено обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека" УК РФ
.
"Приговором суда тренеру назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.