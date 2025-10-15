В КБР осудили тренера за смерть школьницы, которой попали в голову копьем

НАЛЬЧИК, 15 окт – РИА Новости. Прохладненский районный суд в Кабардино-Балкарии приговорил к трем годам лишения свободы условно тренера спортшколы, обвиняемого в смерти 13-летней девочки, в голову которой во время легкоатлетической тренировки попали копьем, сообщило СУСК РФ по региону.

При этом, как считают следователи, он знал, что на поле нельзя проводить занятия по легкой атлетике, а также о запрете правилами безопасности проведения одновременных занятий по разным дисциплинам и требованиях к расстановке участников тренировки, исключающих нахождение людей напротив тех, кто метает копье. Отвлекшись на других воспитанников, тренер не заметил, что несовершеннолетний 2008 года рождения метнул копье, которым попал в голову воспитаннице школы 2011 года рождения, стоявшей на противоположной стороне. От полученных телесных повреждений девочка скончалась в больнице.