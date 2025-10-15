ДТП на Горьковском шоссе в Казани

ДТП на Горьковском шоссе в Казани

© Госавтоинспекция Казань ДТП на Горьковском шоссе в Казани

В Казани три человека погибли в ДТП

КАЗАНЬ, 15 окт – РИА Новости. Автомобиль под управлением девушки-водителя наехал на бетонную опору в Казани, три человека погибли при столкновении, сообщает прокуратура Татарстана.

"По предварительным данным, ночью 15 октября водитель автомобиля Honda Accord, 2004 года рождения, нарушила правила дорожного движения и совершила наезд на световую опору освещения с последующим наездом на бетонную опору дорожной развязки Горьковское шоссе - Восстания", - говорится в сообщении.

В результате ДТП, по данным прокуратуры, три пассажира автомобиля скончались на месте.