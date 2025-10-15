https://ria.ru/20251015/kazan-2048309963.html
В Казани три человека погибли в ДТП
В Казани три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 15.10.2025
В Казани три человека погибли в ДТП
Автомобиль под управлением девушки-водителя наехал на бетонную опору в Казани, три человека погибли при столкновении, сообщает прокуратура Татарстана. РИА Новости, 15.10.2025
казань
В Казани три человека погибли в ДТП
В Казани три человека погибли при столкновении автомобиля с бетонной опорой
КАЗАНЬ, 15 окт – РИА Новости. Автомобиль под управлением девушки-водителя наехал на бетонную опору в Казани, три человека погибли при столкновении, сообщает прокуратура Татарстана.
"По предварительным данным, ночью 15 октября водитель автомобиля Honda Accord, 2004 года рождения, нарушила правила дорожного движения и совершила наезд на световую опору освещения с последующим наездом на бетонную опору дорожной развязки Горьковское шоссе - Восстания", - говорится в сообщении.
В результате ДТП, по данным прокуратуры, три пассажира автомобиля скончались на месте.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Казани
