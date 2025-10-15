Рейтинг@Mail.ru
Медвежат на Камчатке решили не изымать из дикой природы - РИА Новости, 15.10.2025
04:31 15.10.2025
Медвежат на Камчатке решили не изымать из дикой природы
Медвежат на Камчатке решили не изымать из дикой природы - РИА Новости, 15.10.2025
Медвежат на Камчатке решили не изымать из дикой природы
Специалисты министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края приняли решение не изымать медвежат из естественной среды обитания в районе базы и... РИА Новости, 15.10.2025
камчатский край
камчатка
камчатский край
камчатка
камчатский край, камчатка
Камчатский край, Камчатка
Медвежат на Камчатке решили не изымать из дикой природы

Медвежат у реки Жировая на Камчатке решили не изымать из дикой природы

© Кадр видео из соцсетейМедвежата на Камчатке
Медвежата на Камчатке - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Кадр видео из соцсетей
Медвежата на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт – РИА Новости. Специалисты министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края приняли решение не изымать медвежат из естественной среды обитания в районе базы и реки Жировая после проведенного наблюдения за животными, сообщается в пресс-релизе ведомства.
На прошлой неделе в соцсетях распространилась информация о двух истощенных медвежатах-сиротах в труднодоступном районе реки Жировая. Подмосковный центр спасения диких животных "Парк львов "Земля прайда" выразил готовность забрать животных к себе. Позже выяснилось, что у медвежат есть мать, которая пришла к лагерю вахтовиков-геодезистов с третьим медвежонком, но два прикормленных детеныша не захотели следовать за ней, привыкнув к людям и человеческой еде.
Медвежата играют в вольере - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
На Камчатке построят центр реабилитации медвежат-сирот
Вчера, 08:19
"Состояние медвежат оценено как нормальное, признаков "крайнего истощения" не выявлено. Для независимой экспертной оценки их физического состояния, собранные фото и видеоматериалы переданы в несколько научных организаций", – рассказал исполняющий обязанности начальника отдела Госохотнадзора Минлесохоты Камчатского края Максим Кугукало.
Как уточняется в сообщении, волонтеры региональной зоозащитной организации "Пёс Барбос" независимо прибыли на базу "Жировая" 13 октября, а инспекторы лесного и охотничьего надзора изучали обстановку на месте 14 октября.
"По договорённости с сотрудниками ЧОП "Ветеран", базирующихся в том же месте, за медвежатами организовано визуальное наблюдение вплоть до периода залегания в берлогу", добавил Кугукало.
Специалисты полагают, что у медвежьего семейства есть хорошие шансы самостоятельно залечь в зимний сон. Однако в случае крайней необходимости медвежата будут изъяты из естественной среды и переданы на содержание в специализированную организацию, сказал представитель Госохотнадзора.
Кугукало рассказал, что медвежье семейство из семилетней медведицы и трех медвежат-сеголеток периодически подходит к территории базы. При этом медведица с одним медвежонком-самкой в периметр лагеря не заходят, но постоянно держит визуальный контакт с детёнышами, а два медвежонка-самца "проявляют интерес к людям и выбегают для игр на территорию лагеря".
Госохотнадзор проводят проверку в отношении сотрудников организации, прикормивших диких животных.
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Глава Камчатки поручил ужесточить ответственность за прикорм диких животных
Вчера, 04:15
 
Камчатский крайКамчатка
 
 
