Медвежат на Камчатке решили не изымать из дикой природы

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт – РИА Новости. Специалисты министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края приняли решение не изымать медвежат из естественной среды обитания в районе базы и реки Жировая после проведенного наблюдения за животными, сообщается в пресс-релизе ведомства.

На прошлой неделе в соцсетях распространилась информация о двух истощенных медвежатах-сиротах в труднодоступном районе реки Жировая. Подмосковный центр спасения диких животных "Парк львов "Земля прайда" выразил готовность забрать животных к себе. Позже выяснилось, что у медвежат есть мать, которая пришла к лагерю вахтовиков-геодезистов с третьим медвежонком, но два прикормленных детеныша не захотели следовать за ней, привыкнув к людям и человеческой еде.

"Состояние медвежат оценено как нормальное, признаков "крайнего истощения" не выявлено. Для независимой экспертной оценки их физического состояния, собранные фото и видеоматериалы переданы в несколько научных организаций", – рассказал исполняющий обязанности начальника отдела Госохотнадзора Минлесохоты Камчатского края Максим Кугукало.

Как уточняется в сообщении, волонтеры региональной зоозащитной организации "Пёс Барбос" независимо прибыли на базу "Жировая" 13 октября, а инспекторы лесного и охотничьего надзора изучали обстановку на месте 14 октября.

"По договорённости с сотрудниками ЧОП "Ветеран", базирующихся в том же месте, за медвежатами организовано визуальное наблюдение вплоть до периода залегания в берлогу", добавил Кугукало.

Специалисты полагают, что у медвежьего семейства есть хорошие шансы самостоятельно залечь в зимний сон. Однако в случае крайней необходимости медвежата будут изъяты из естественной среды и переданы на содержание в специализированную организацию, сказал представитель Госохотнадзора.

Кугукало рассказал, что медвежье семейство из семилетней медведицы и трех медвежат-сеголеток периодически подходит к территории базы. При этом медведица с одним медвежонком-самкой в периметр лагеря не заходят, но постоянно держит визуальный контакт с детёнышами, а два медвежонка-самца "проявляют интерес к людям и выбегают для игр на территорию лагеря".