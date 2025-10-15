Вид на вулкан Острый Толбачик в Камчатском крае. Архивное фото

На Камчатке за сутки зафиксировали девять афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт - РИА Новости. Девять афтершоков магнитудой до 5,2 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах ощущался один подземный толчок, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировано 11 афтершоков магнитудой до 5,5, один из них - ощущаемый.

"За сутки произошло девять афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,2. В населенных пунктах ощущался один подземный толчок", - проинформировали спасатели в Telegram-канале

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Из Ключевского вулкана за сутки произошло два пепловых выброса. Пеплопадов в населенных пунктах края не зарегистрировано. Ученые также фиксируют активность вулканов Безымянного, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в ведомстве.