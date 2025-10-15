На Камчатке за сутки зафиксировали девять афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт - РИА Новости. Девять афтершоков магнитудой до 5,2 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах ощущался один подземный толчок, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировано 11 афтершоков магнитудой до 5,5, один из них - ощущаемый.
"За сутки произошло девять афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,2. В населенных пунктах ощущался один подземный толчок", - проинформировали спасатели в Telegram-канале.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Из Ключевского вулкана за сутки произошло два пепловых выброса. Пеплопадов в населенных пунктах края не зарегистрировано. Ученые также фиксируют активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в ведомстве.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.