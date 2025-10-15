Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке за сутки зафиксировали девять афтершоков - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:57 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/kamchatka-2048287560.html
На Камчатке за сутки зафиксировали девять афтершоков
На Камчатке за сутки зафиксировали девять афтершоков - РИА Новости, 15.10.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали девять афтершоков
Девять афтершоков магнитудой до 5,2 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах ощущался один подземный толчок, сообщили в главном РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T00:57:00+03:00
2025-10-15T00:57:00+03:00
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035580086_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_135167b51dd54f7606596bee7bbd9da9.jpg
https://ria.ru/20251014/kamchatka-2048103575.html
https://ria.ru/20251014/kljuchevskaja-2048083827.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035580086_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_f3882c4d022dbd36d65311ac8b86fb16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке за сутки зафиксировали девять афтершоков

У берегов Камчатки за сутки зафиксировали девять афтершоков магнитудой до 5,2

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на вулкан Острый Толбачик в Камчатском крае
Вид на вулкан Острый Толбачик в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид на вулкан Острый Толбачик в Камчатском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт - РИА Новости. Девять афтершоков магнитудой до 5,2 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах ощущался один подземный толчок, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировано 11 афтершоков магнитудой до 5,5, один из них - ощущаемый.
Медвежата играют в вольере - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
На Камчатке построят центр реабилитации медвежат-сирот
Вчера, 08:19
"За сутки произошло девять афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,2. В населенных пунктах ощущался один подземный толчок", - проинформировали спасатели в Telegram-канале.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Из Ключевского вулкана за сутки произошло два пепловых выброса. Пеплопадов в населенных пунктах края не зарегистрировано. Ученые также фиксируют активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в ведомстве.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту более 7 километров
Вчера, 00:52
 
КамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала