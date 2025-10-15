Рейтинг@Mail.ru
Израиль получил тела еще четверых погибших в Газе заложников
00:18 15.10.2025
Израиль получил тела еще четверых погибших в Газе заложников
Израиль получил тела еще четверых погибших в Газе заложников - РИА Новости, 15.10.2025
Израиль получил тела еще четверых погибших в Газе заложников
Палестинские радикалы передали Израилю тела еще четверых заложников, погибших в плену в секторе Газа, сообщил офис премьера Биньямина Нетаньяху. РИА Новости, 15.10.2025
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Израиль получил тела еще четверых погибших в Газе заложников

Офис Нетаньяху: Израиль получил тела еще четверых погибших в Газе заложников

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Палестинские радикалы передали Израилю тела еще четверых заложников, погибших в плену в секторе Газа, сообщил офис премьера Биньямина Нетаньяху.
"Израиль через Красный Крест получил тела четверых погибших заложников. Они были переданы Армии обороны Израиля и Службе общей безопасности в секторе Газа. Оттуда они будут доставлены в Израиль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семьи павших заложников получат уведомление после процедуры опознания в национальном центре судебной медицины.
В понедельник палестинское движение ХАМАС передало израильской стороне тела четверых погибших заложников. Всего на момент заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа в руках ХАМАС оставались 20 живых израильских заложников и тела 28 погибших заложников. Если судмедэксперты подтвердят личности павших заложников, чьи тела были переданы во вторник, палестинской стороне останется вернуть тела еще 20 заложников.
Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали длительные или пожизненный сроки за терроризм.
