Экс-судья ВС заплатит три тысячи рублей по иску Генпрокуратуры

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов заплатит лишь три тысячи рублей в счет госпошлины за рассмотрение иска Генпрокуратуры об изъятии имущества, остальные активы в доход государства изъяты у его компаньонов — владельца сети отелей Андрея Марченко с сыном и гостиницы "Вологда", следует из решения суда, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Взыскать с Момотова Виктора Викторовича в доход бюджета города Москвы государственную пошлину в размере три тысячи рублей", — указывается в решении Останкинского суда, с которым ознакомилось РИА Новости.

Останкинский суд Москвы 14 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал в доход государства 95 объектов имущества с компаньона Момотова , предпринимателя Андрея Марченко, и его сына Ивана. Среди этих объектов — земельные участки со здания гостиниц сети отелей Marton в Краснодаре Калининграде , гостиницы Марченко-младшего в Ростове-на-Дону , а также участок со зданием, принадлежащий гостинице "Вологда". Суд постановил исполнить решение немедленно после оглашения.

Госпошлину в аналогичном размере (по три тысячи рублей) суд взыскал с обоих Марченко. С четвертого ответчика — фирмы, на которую оформлена гостиница "Вологда", — были взысканы 20 тысяч рублей в доход бюджета Москвы.

Виктор Момотов в минувшую пятницу был госпитализирован. Во вторник в суд он пришел посреди заседания, перед прениями сторон. Он объяснил, что еще лечится в больнице, но лично явился в суд, чтобы выразить возражение. По его словам, показания осужденного свидетеля (в прошлом судьи) Дмитрия Новикова , что Момотов якобы помогал криминальному авторитету по кличке Карась избежать уголовной ответственности — это оговор человека, который "запятнал судейскую честь" и сейчас находится в местах лишения свободы.

Прокурор в своем выступлении опирался на показания свидетелей, которые указывали на помощь Момотова в решении вопросов главе сети отелей Marton Андрею Марченко и связь с экс-председателем Краснодарского краевого суда Александром Черновым , у которого недавно изъяли имущество на 13 миллиардов рублей.

Момотов отверг все доводы прокуратуры, называя их несостоятельными и недоказанными.