Экс-судья ВС заплатит три тысячи рублей по иску Генпрокуратуры
00:13 15.10.2025 (обновлено: 06:14 15.10.2025)
Экс-судья ВС заплатит три тысячи рублей по иску Генпрокуратуры
Экс-судья ВС заплатит три тысячи рублей по иску Генпрокуратуры
Судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов заплатит лишь три тысячи рублей в счет госпошлины за рассмотрение иска Генпрокуратуры об изъятии... РИА Новости, 15.10.2025
Экс-судья ВС заплатит три тысячи рублей по иску Генпрокуратуры

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов заплатит лишь три тысячи рублей в счет госпошлины за рассмотрение иска Генпрокуратуры об изъятии имущества, остальные активы в доход государства изъяты у его компаньонов — владельца сети отелей Андрея Марченко с сыном и гостиницы "Вологда", следует из решения суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Взыскать с Момотова Виктора Викторовича в доход бюджета города Москвы государственную пошлину в размере три тысячи рублей", — указывается в решении Останкинского суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
Защита компаньона Момотова обжалует решение суда
Защита компаньона Момотова обжалует решение суда
Вчера, 17:22
Останкинский суд Москвы 14 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал в доход государства 95 объектов имущества с компаньона Момотова, предпринимателя Андрея Марченко, и его сына Ивана. Среди этих объектов — земельные участки со здания гостиниц сети отелей Marton в Краснодаре, Калининграде, гостиницы Марченко-младшего в Ростове-на-Дону, а также участок со зданием, принадлежащий гостинице "Вологда". Суд постановил исполнить решение немедленно после оглашения.
Госпошлину в аналогичном размере (по три тысячи рублей) суд взыскал с обоих Марченко. С четвертого ответчика — фирмы, на которую оформлена гостиница "Вологда", — были взысканы 20 тысяч рублей в доход бюджета Москвы.
Виктор Момотов в минувшую пятницу был госпитализирован. Во вторник в суд он пришел посреди заседания, перед прениями сторон. Он объяснил, что еще лечится в больнице, но лично явился в суд, чтобы выразить возражение. По его словам, показания осужденного свидетеля (в прошлом судьи) Дмитрия Новикова, что Момотов якобы помогал криминальному авторитету по кличке Карась избежать уголовной ответственности — это оговор человека, который "запятнал судейскую честь" и сейчас находится в местах лишения свободы.
Момотов покинул зал до решения суда
Момотов покинул зал до решения суда
Вчера, 16:46
Прокурор в своем выступлении опирался на показания свидетелей, которые указывали на помощь Момотова в решении вопросов главе сети отелей Marton Андрею Марченко и связь с экс-председателем Краснодарского краевого суда Александром Черновым, у которого недавно изъяли имущество на 13 миллиардов рублей.
Момотов отверг все доводы прокуратуры, называя их несостоятельными и недоказанными.
Останкинский суд Москвы рассмотрел за три заседания иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов судьи Верховного суда России в отставке Виктора Момотова, которые тот, по мнению ведомства, мог получить, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в девять миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton. Генпрокурора считала, что Момотов владел сетью через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко. Сам бизнесмен вместе с сыном сейчас находится в СИЗО, оба были арестованы по делу о мошенничестве в особо крупном размере вскоре после подачи ГП иска в суд. Их защита подаст жалобу на решение суда об изъятии активов.
Госпитализированный ранее Момотов приехал в суд из больницы
Госпитализированный ранее Момотов приехал в суд из больницы
Вчера, 17:09
 
