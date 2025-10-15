Рейтинг@Mail.ru
Аналитик допустила снижение ставки по семейной ипотеке
13:32 15.10.2025 (обновлено: 16:29 15.10.2025)
Аналитик допустила снижение ставки по семейной ипотеке
Аналитик допустила снижение ставки по семейной ипотеке
Ставка по семейной ипотеке для многодетных семей может быть понижена до 4%, сообщила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева в РИА Новости, 15.10.2025
жилье, общество, россия
Аналитик допустила снижение ставки по семейной ипотеке

Киселева допустила снижение ставки по семейной ипотеке до 4%

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Ставка по семейной ипотеке для многодетных семей может быть понижена до 4%, сообщила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева в интервью "Газете.ru".
"Решение о снижении ставки по семейной ипотеке для многодетных семей до 4% вполне могут принять, поскольку одновременно планируется поднять ставку для семей с одним ребенком с нынешних 6% до 10–12%", — сказала эксперт.
По ее словам, сейчас именно семьи с одним ребенком составляют до 40% от общего числа ипотечных заемщиков, тогда как с тремя и более детьми получают менее 1% кредитов, в связи с чем изменение ставок может не повлечь увеличения бюджетных расходов и даже привести к их сокращению.
Аналитик отметила, что на эффективность предложенных мер могут повлиять трудности, такие как высокий первоначальный взнос, рост цен на жилье, который может уменьшить эффект от снижения процентной ставки, и низкий уровень доходов — около 20% многодетных семей все еще остаются малообеспеченными.
Киселева заключила, что при снижении ставки с 6 до 4% можно ожидать, что в среднем ежемесячный платеж сократится на 20–25% и посоветовала для более детальных оценок использовать ипотечный калькулятор любого банка.
