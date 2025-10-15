Аналитик допустила снижение ставки по семейной ипотеке

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Ставка по семейной ипотеке для многодетных семей может быть понижена до 4%, сообщила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева в интервью " Ставка по семейной ипотеке для многодетных семей может быть понижена до 4%, сообщила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева в интервью " Газете.ru ".

"Решение о снижении ставки по семейной ипотеке для многодетных семей до 4% вполне могут принять, поскольку одновременно планируется поднять ставку для семей с одним ребенком с нынешних 6% до 10–12%", — сказала эксперт.

По ее словам, сейчас именно семьи с одним ребенком составляют до 40% от общего числа ипотечных заемщиков, тогда как с тремя и более детьми получают менее 1% кредитов, в связи с чем изменение ставок может не повлечь увеличения бюджетных расходов и даже привести к их сокращению.

Аналитик отметила, что на эффективность предложенных мер могут повлиять трудности, такие как высокий первоначальный взнос, рост цен на жилье, который может уменьшить эффект от снижения процентной ставки, и низкий уровень доходов — около 20% многодетных семей все еще остаются малообеспеченными.