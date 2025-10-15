Рейтинг@Mail.ru
Интернет-активность россиян старше 55 лет выросла
Интернет-активность россиян старше 55 лет выросла
Интернет-активность россиян старше 55 лет выросла

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди на скамейке на улице в Москве
Люди на скамейке на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Люди на скамейке на улице в Москве. Архивное фото
На b2b-форуме соцсети Одноклассники "Silver Age" в исследовательской компании Mediascope рассказали, что люди в возрасте от 55 до 69 лет в России стали проводить в интернете на 26% больше времени, что свидетельствует о росте интернет-активности среди старших возрастных групп. Средний житель России старше 70 лет проводит в интернете 1,5 часа в день. В категории от 40 до 54 лет также наблюдается увеличение интернет-охвата на 18% с января по сентябрь в сравнении с предыдущим годом.
В целом среди пользователей от 55 до 69 лет социальные медиа занимают половину всей интернет-активности. А среди пользователей 70+ этот показатель еще выше — уже 55%. Пользователи старше 40 лет тратят большую часть своего времени в сети на социальные сети (48–55%), просмотр видео, игры и онлайн-шопинг. Телевидение продолжает оставаться популярным среди старшего поколения: 82% людей старше 40 лет регулярно смотрят телевизор. По мере увеличения возраста время, проведённое за просмотром, увеличивается с 5 часов 16 минут в день для зрителей 40–54 лет до 6 часов 47 минут для тех, кому за 70. Наиболее востребованы сериалы, развлекательные передачи, новости и фильмы. Мессенджеры и онлайн-шопинг активно используются людьми старшего возраста: 84% людей в возрасте 40–54 лет ежемесячно пользуются мессенджерами, а 71% совершают покупки в интернете.
Также пользователи Silver Age — активные геймеры. По данным Mediascope, женщины старше 55 лет обычно тратят на мобильные игры больше 90 минут, а мужчины того же возраста — больше 80 минут.
Характерной чертой медиапотребления стало сочетание традиционных и цифровых привычек: совместный просмотр ТВ распространен среди старшего поколения, но также наблюдается активное использование мобильных устройств и рост онлайн-активности, что может свидетельствовать о постепенной цифровой адаптации старшего поколения.
