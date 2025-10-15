Рейтинг@Mail.ru
Инфляция в России с 7 по 13 октября составила 0,21%
15.10.2025
Инфляция в России с 7 по 13 октября составила 0,21%
Инфляция в России с 7 по 13 октября составила 0,21%
Инфляция в России за период с 7 по 13 октября составила 0,21% против 0,23% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,72%, сообщил в среду Росстат. РИА Новости, 15.10.2025
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Инфляция в России с 7 по 13 октября составила 0,21%

Росстат: инфляция в России с 7 по 13 октября составила 0,21%

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Инфляция в России за период с 7 по 13 октября составила 0,21% против 0,23% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,72%, сообщил в среду Росстат.
"За период с 7 по 13 октября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,21%, с начала месяца - 100,41%, с начала года - 104,72%", - говорится в публикации.
На плодоовощную продукцию на отчетной неделе цены в среднем выросли на 1,6%. В частности, подорожали помидоры - на 5,8%, огурцы - на 4,1%, капуста - на 1,1%, картофель - на 1%, бананы - на 0,9%, свекла - на 0,3% и лук - на 0,1%. Снизились цены на яблоки - на 0,2%.
Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) рост цен зафиксирован на яйца - на 2,2%, мясо кур - на 0,8%, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,6%, молоко (ультрапастеризованное) и вермишель - на 0,4%, сыры, ржаной хлеб - на 0,3%, говядину, вареные колбасы, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания, муку и пшеничный хлеб, гречку - на 0,2%, творог, подсолнечное масло, пшено и чай - на 0,1%.
Снизились цены на сахар - на 0,6%, мясные консервы для детского питания - на 0,4%, маргарин, печенье - на 0,3%, колбасы полукопченые, варено-копченые колбасы, рис - на 0,2%, свинину, сосиски, сардельки, молоко (пастеризованное), сметану, сливочное масло - на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных - на 0,5%, зубные пасты - на 0,4%, хозяйственное мыло, спички, сухие корма для домашних животных - на 0,3%, стиральные порошки и туалетное мыло - на 0,2%, гигиенические прокладки - на 0,1%. Снизились цены на детские подгузники и зубные щетки - на 0,2%.
Телевизоры на неделе с 7 по 13 октября подорожали на 0,5%, электропылесосы - на 0,4%, смартфоны - на 0,3%. Цены на новые иностранные автомобили выросли на 0,2%, на отечественные - не изменились. Бензин за неделю прибавил в цене 0,8%, дизельное топливо - 0,4%.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, подорожал корвалол - на 0,7%, лизобакт - на 0,6%, нимесулид - на 0,5%, левомеколь - на 0,1%. Снизились цены на трекрезан - на 0,5%, анальгин - на 0,3%, активированный уголь и валидол - на 0,1%.
В Кремле рассказали о прочности российской экономики
Вчера, 13:14
 
Экономика Россия Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
