Инфляция в России с 7 по 13 октября составила 0,21%

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Инфляция в России за период с 7 по 13 октября составила 0,21% против 0,23% неделей ранее, с начала года цены выросли на 4,72%, сообщил в среду Росстат.

"За период с 7 по 13 октября 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата , составил 100,21%, с начала месяца - 100,41%, с начала года - 104,72%", - говорится в публикации.

На плодоовощную продукцию на отчетной неделе цены в среднем выросли на 1,6%. В частности, подорожали помидоры - на 5,8%, огурцы - на 4,1%, капуста - на 1,1%, картофель - на 1%, бананы - на 0,9%, свекла - на 0,3% и лук - на 0,1%. Снизились цены на яблоки - на 0,2%.

Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) рост цен зафиксирован на яйца - на 2,2%, мясо кур - на 0,8%, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,6%, молоко (ультрапастеризованное) и вермишель - на 0,4%, сыры, ржаной хлеб - на 0,3%, говядину, вареные колбасы, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания, муку и пшеничный хлеб, гречку - на 0,2%, творог, подсолнечное масло, пшено и чай - на 0,1%.

Снизились цены на сахар - на 0,6%, мясные консервы для детского питания - на 0,4%, маргарин, печенье - на 0,3%, колбасы полукопченые, варено-копченые колбасы, рис - на 0,2%, свинину, сосиски, сардельки, молоко (пастеризованное), сметану, сливочное масло - на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных - на 0,5%, зубные пасты - на 0,4%, хозяйственное мыло, спички, сухие корма для домашних животных - на 0,3%, стиральные порошки и туалетное мыло - на 0,2%, гигиенические прокладки - на 0,1%. Снизились цены на детские подгузники и зубные щетки - на 0,2%.

Телевизоры на неделе с 7 по 13 октября подорожали на 0,5%, электропылесосы - на 0,4%, смартфоны - на 0,3%. Цены на новые иностранные автомобили выросли на 0,2%, на отечественные - не изменились. Бензин за неделю прибавил в цене 0,8%, дизельное топливо - 0,4%.