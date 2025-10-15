Рейтинг@Mail.ru
Индия не собирается использовать цифровую валюту для внутренних расчетов - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 15.10.2025 (обновлено: 19:03 15.10.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20251015/indiya-2048452923.html
Индия не собирается использовать цифровую валюту для внутренних расчетов
Индия не собирается использовать цифровую валюту для внутренних расчетов - РИА Новости, 15.10.2025
Индия не собирается использовать цифровую валюту для внутренних расчетов
РИА Новости РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T17:55:00+03:00
2025-10-15T19:03:00+03:00
индия
центральный банк рф (цб рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048467404_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_e85396cc653c43fd64513c6299cb5c20.jpg
https://ria.ru/20251009/vtb-2047272842.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048467404_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_44bb800309c2cc9be84787a7338febb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, центральный банк рф (цб рф), в мире
Индия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире
Индия не собирается использовать цифровую валюту для внутренних расчетов

Малхотра: Индии не нужна цифровая валюта, в стране эффективная система платежей

© Getty Images / NurPhoto/Indranil AdityaШтаб-квартира Резервного банка Индии в Мумбаи, Индия
Штаб-квартира Резервного банка Индии в Мумбаи, Индия - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Getty Images / NurPhoto/Indranil Aditya
Штаб-квартира Резервного банка Индии в Мумбаи, Индия
Читать ria.ru в
Дзен
РИА Новости
ИНДИЯ НЕ НАМЕРЕНА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦИФРОВУЮ ВАЛЮТУ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАСЧЕТОВ, В СТРАНЕ СОЗДАНА ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖЕЙ - ГЛАВА ЦБ НА ВОПРОС РИА НОВОСТИ
Заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ВТБ: На рынке цифровых валют центробанков появятся "ядра" и "коридоры"
9 октября, 14:00
 
ИндияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала