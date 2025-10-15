https://ria.ru/20251015/indija-2048505935.html
Индия планирует запустить собственную цифровую валюту
Индия планирует запустить собственную цифровую валюту - РИА Новости, 15.10.2025
Индия планирует запустить собственную цифровую валюту
Игорь Наймушин. Индия намерена использовать собственную цифровую валюту для проведения международных расчетов, заявил глава Резервного банка (центробанк) страны РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T23:53:00+03:00
2025-10-15T23:53:00+03:00
2025-10-15T23:53:00+03:00
экономика
вашингтон (штат)
мвф
всемирный банк
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758038149_0:96:1080:704_1920x0_80_0_0_9c74f97b1c6ec47394b4253c65eb6d51.jpg
https://ria.ru/20250911/gosdolg-2041046024.html
вашингтон (штат)
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758038149_65:0:1025:720_1920x0_80_0_0_db0e19dd6c1c499a76fc4d5a8722b646.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вашингтон (штат), мвф, всемирный банк, индия
Экономика, Вашингтон (штат), МВФ, Всемирный банк, Индия
Индия планирует запустить собственную цифровую валюту
Индия хочет использовать собственную цифровую валюту для международных расчетов