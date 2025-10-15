Рейтинг@Mail.ru
Индия планирует запустить собственную цифровую валюту - РИА Новости, 15.10.2025
23:53 15.10.2025
Индия планирует запустить собственную цифровую валюту
Индия планирует запустить собственную цифровую валюту - РИА Новости, 15.10.2025
Индия планирует запустить собственную цифровую валюту
Игорь Наймушин. Индия намерена использовать собственную цифровую валюту для проведения международных расчетов, заявил глава Резервного банка (центробанк) страны
Индия планирует запустить собственную цифровую валюту

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Игорь Наймушин. Индия намерена использовать собственную цифровую валюту для проведения международных расчетов, заявил глава Резервного банка (центробанк) страны Санджай Малхотра на вопрос РИА Новости.
«
“Цифровая валюта центрального банка нужна для трансграничных расчетов, и мы уже проводим пилоты на розничном и оптовом уровнях”, - сообщил он на вопрос агентства на ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
