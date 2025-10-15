Рейтинг@Mail.ru
Индии не нужна цифровая валюта, заявил глава Центробанка страны - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/indija-2048453622.html
Индии не нужна цифровая валюта, заявил глава Центробанка страны
Индии не нужна цифровая валюта, заявил глава Центробанка страны - РИА Новости, 15.10.2025
Индии не нужна цифровая валюта, заявил глава Центробанка страны
Индия не намерена использовать цифровую валюту для внутренних расчетов, поскольку в стране уже создана эффективная система платежей, заявил в среду РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T18:02:00+03:00
2025-10-15T18:02:00+03:00
экономика
индия
вашингтон (штат)
мвф
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758038149_0:96:1080:704_1920x0_80_0_0_9c74f97b1c6ec47394b4253c65eb6d51.jpg
https://ria.ru/20250807/ssha-2034032996.html
индия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758038149_65:0:1025:720_1920x0_80_0_0_db0e19dd6c1c499a76fc4d5a8722b646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, индия, вашингтон (штат), мвф, всемирный банк
Экономика, Индия, Вашингтон (штат), МВФ, Всемирный банк
Индии не нужна цифровая валюта, заявил глава Центробанка страны

Малхотра: Индии не нужна цифровая валюта, в стране эффективная система платежей

CC BY-SA 4.0 / Diego Delso / Город Матхура в Индии
Город Матхура в Индии - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Diego Delso /
Город Матхура в Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости, Игорь Наймушин. Индия не намерена использовать цифровую валюту для внутренних расчетов, поскольку в стране уже создана эффективная система платежей, заявил в среду РИА Новости глава Резервного банка (центробанка) страны Санджай Малхотра.
«
"Для нас в Индии внутренние платежи не являются проблемой, поэтому нам не нужна цифровая валюта центрального банка либо стейблкоины для локальных платежей. У нас очень эффективная внутренняя платежная система", - сказал Малхотра, отвечая на вопрос агентства на ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Госдепе прокомментировали введение пошлин против Индии
7 августа, 21:30
 
ЭкономикаИндияВашингтон (штат)МВФВсемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала