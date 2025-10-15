https://ria.ru/20251015/indija-2048453622.html
Индии не нужна цифровая валюта, заявил глава Центробанка страны
Индии не нужна цифровая валюта, заявил глава Центробанка страны - РИА Новости, 15.10.2025
Индии не нужна цифровая валюта, заявил глава Центробанка страны
Индия не намерена использовать цифровую валюту для внутренних расчетов, поскольку в стране уже создана эффективная система платежей, заявил в среду РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T18:02:00+03:00
2025-10-15T18:02:00+03:00
2025-10-15T18:02:00+03:00
экономика
индия
вашингтон (штат)
мвф
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758038149_0:96:1080:704_1920x0_80_0_0_9c74f97b1c6ec47394b4253c65eb6d51.jpg
https://ria.ru/20250807/ssha-2034032996.html
индия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758038149_65:0:1025:720_1920x0_80_0_0_db0e19dd6c1c499a76fc4d5a8722b646.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, вашингтон (штат), мвф, всемирный банк
Экономика, Индия, Вашингтон (штат), МВФ, Всемирный банк
Индии не нужна цифровая валюта, заявил глава Центробанка страны
Малхотра: Индии не нужна цифровая валюта, в стране эффективная система платежей