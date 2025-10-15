Рейтинг@Mail.ru
Камень, из-за которого уволили главу района, установят у самарской школы
14:58 15.10.2025
Камень, из-за которого уволили главу района, установят у самарской школы
Камень, из-за которого уволили главу района, установят у самарской школы - РИА Новости, 15.10.2025
Камень, из-за которого уволили главу района, установят у самарской школы
Врио главы Кинельского района Самарской области Дмитрий Григошкин сообщил РИА Новости, что камень, из-за которого губернатор Вячеслав Федорищев грубо предложил... РИА Новости, 15.10.2025
происшествия
кинельский район
самарская область
вячеслав федорищев
кинельский район
самарская область
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев об увольнении главы Кинельского района
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max объяснил грубое увольнение главы Кинельского района тем, что тот пренебрежительно отнесся к памяти героев Великой Отечественной войны.
происшествия, кинельский район, самарская область, вячеслав федорищев
Происшествия, Кинельский район, Самарская область, Вячеслав Федорищев
Камень, из-за которого уволили главу района, установят у самарской школы

Камень, из-за которого самарский губернатор уволил Жидкова, установят у школы

САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Врио главы Кинельского района Самарской области Дмитрий Григошкин сообщил РИА Новости, что камень, из-за которого губернатор Вячеслав Федорищев грубо предложил уволиться главе района Юрию Жидкову, с новой мемориальной табличкой установят на Аллее памяти около школы.
"Данный камень будет использоваться на Аллее памяти. Там будет поменяна табличка, табличка уже заказана", - рассказал Григошкин.
Главу района, грубо уволенного самарским губернатором, госпитализировали
Главу района, грубо уволенного самарским губернатором, госпитализировали
Вчера, 11:17
Врио главы района уточнил, что аллея находится на территории школы, где изначально нашли камень.
Во вторник Федорищев в своем канале на платформе Max разместил видео, на котором грубо отправил в отставку Жидкова. Во время осмотра школы в Кинельском районе губернатор несколько раз спросил, что за камень лежит в траве. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. "Уволен ***** (матерный эквивалент слова "прочь" - ред.)", - сказал на видео Федорищев и грубо хлопнул главу района по плечу.
В среду в минздраве области сообщили РИА Новости, что Жидков госпитализирован в медучреждение, его состояние стабильное.
Сам Жидков рассказал в своем Telegram-канале, что после выздоровления планирует написать заявление об увольнении. Он добавил, что решение губернатора стало для него неожиданным и эмоционально тяжелым. Что касается камня с мемориальной табличкой, по словам Жидкова, изначально его установили на месте будущего обелиска памяти участникам Великой Отечественной войны. Жидков отметил, что после открытия памятника жители сами решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы, о чем сам он узнал только во вторник.
Глава района Самарской области напишет заявление об увольнении
Глава района Самарской области напишет заявление об увольнении
Вчера, 12:47
 
Происшествия Кинельский район Самарская область Вячеслав Федорищев
 
 
