Камень, из-за которого уволили главу района, установят у самарской школы

САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Врио главы Кинельского района Самарской области Дмитрий Григошкин сообщил РИА Новости, что камень, из-за которого губернатор Вячеслав Федорищев грубо предложил уволиться главе района Юрию Жидкову, с новой мемориальной табличкой установят на Аллее памяти около школы.
"Данный камень будет использоваться на Аллее памяти. Там будет поменяна табличка, табличка уже заказана", - рассказал Григошкин.
Врио главы района уточнил, что аллея находится на территории школы, где изначально нашли камень.
Во вторник Федорищев
в своем канале на платформе Max разместил видео, на котором грубо отправил в отставку Жидкова. Во время осмотра школы в Кинельском районе
губернатор несколько раз спросил, что за камень лежит в траве. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. "Уволен ***** (матерный эквивалент слова "прочь" - ред.)", - сказал на видео Федорищев и грубо хлопнул главу района по плечу.
В среду в минздраве области сообщили РИА Новости, что Жидков госпитализирован в медучреждение, его состояние стабильное.
Сам Жидков рассказал в своем Telegram-канале, что после выздоровления планирует написать заявление об увольнении. Он добавил, что решение губернатора стало для него неожиданным и эмоционально тяжелым. Что касается камня с мемориальной табличкой, по словам Жидкова, изначально его установили на месте будущего обелиска памяти участникам Великой Отечественной войны. Жидков отметил, что после открытия памятника жители сами решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы, о чем сам он узнал только во вторник.