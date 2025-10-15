Рейтинг@Mail.ru
"Изучили и ужаснулись". Ученые NASA нашли в грунте астероида "иную жизнь" - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/grunt-2047583634.html
"Изучили и ужаснулись". Ученые NASA нашли в грунте астероида "иную жизнь"
"Изучили и ужаснулись". Ученые NASA нашли в грунте астероида "иную жизнь" - РИА Новости, 15.10.2025
"Изучили и ужаснулись". Ученые NASA нашли в грунте астероида "иную жизнь"
Часто в фантастических фильмах астероиды оказываются нашпигованы враждебной инопланетной жизнью. Попав на Землю, она сразу же начинает атаковать все вокруг. Но... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T19:34:00+03:00
2025-10-15T19:34:00+03:00
земля
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856149340_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_cf365ef784cb90994a51c486129e1475.jpg
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856149340_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_932d3dfbcb94766ddac4bb86ee037fa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, наса
Земля, НАСА

"Изучили и ужаснулись". Ученые NASA нашли в грунте астероида "иную жизнь"

© NASA/Johns Hopkins APLХудожественное изображение космического корабля DART, подлетающего к астероиду Диморф
Художественное изображение космического корабля DART, подлетающего к астероиду Диморф - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© NASA/Johns Hopkins APL
Художественное изображение космического корабля DART, подлетающего к астероиду Диморф
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Часто в фантастических фильмах астероиды оказываются нашпигованы враждебной инопланетной жизнью. Попав на Землю, она сразу же начинает атаковать все вокруг. Но возможно ли такое в реальности? Исследовав образцы с Бенну, ученые пришли к шокирующим выводам.

Небоскреб из космоса

В сентябре 2023 года капсула с грунтом астероида Бенну приземлилась на полигоне в штате Юта. Миссия, запущенная в 2016-м, успешно завершилась.
© NASA/Goddard/University of ArizonaИллюстрация момента приближения миссии OSIRIS-REx к поверхности астероида Бенну для забора образцов
Иллюстрация художника момента приближения миссии OSIRIS-REx к поверхности астероида Бенну для забора образцов - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© NASA/Goddard/University of Arizona
Иллюстрация момента приближения миссии OSIRIS-REx к поверхности астероида Бенну для забора образцов
Бенну — сравнительно небольшой, его диаметр составляет примерно 490 метров. По размеру он сопоставим с несколькими городскими кварталами или небоскребом.
Посланный НАСА аппарат встретился с Бенну в декабре 2018 года и начал его обширное исследование.
Драгоценный грунт до сих пор предмет особого интереса ученых. В недавно опубликованной работе содержатся интересные результаты о его составе.
© NASAОбразцы грунта с астероида Бенну
Образцы грунта с астероида Бенну - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© NASA
Образцы грунта с астероида Бенну

Гостинцы из межзвездного пространства

Результаты показали, что астероид хранит в себе смесь древнейшего вещества со всей Солнечной системы и межзвездного пространства.
Исследователи нашли в частицах Бенну следы звездной пыли, образовавшейся еще до рождения Солнца, а также органику с необычным изотопным составом.
© NASA / Goddard/University of ArizonaАстероид Бенну, снятый космическим зондом НАСА OSIRIS-REx
Астероид Бенну снятый космическим зондом НАСА OSIRIS-REx - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© NASA / Goddard/University of Arizona
Астероид Бенну, снятый космическим зондом НАСА OSIRIS-REx
Проведенный анализ подтвердил, что "родительский" астероид Бенну содержал определенное количество льда, который в какой-то момент растаял и вступил в реакцию с минералами.
Как следствие, в составе сохранились соединения, сформированные при контакте воды и твердых пород при относительно низких температурах — около 25 градусов.

"Кирпичики жизни", несущие угрозу?

В грунте Бенну нашлись сложные органические молекулы. Те самые "кирпичики", из которых при возможности природа творит все живое.
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Так художник представил себе то, как иммунная система вырабатывает реакцию на вирусы
Так художник представили себе то, как иммунная система вырабатывает реакцию на вирусы - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Так художник представил себе то, как иммунная система вырабатывает реакцию на вирусы
Строительный материал — это длинные молекулы причудливой формы. Как перчатки, они бывают правыми и левыми — закрученными по или против часовой стрелки. Если изменить их форму, молекула останется той же самой. Казалось бы...
Вот только живое на Земле консервативно и предпочитает одно направление. Например, белки повернуты влево, а ДНК — вправо.
Теоретически генная инженерия уже в состоянии построить "зеркальный" организм, с "правыми" белками и "левыми" ДНК. Однако ученые предупреждают об опасности: зеркальная жизнь может погубить уже имеющуюся. Отсутствие иммунитета делает нас беззащитными перед "правыми" вирусами.
© iStock.com / shulzИзображение Земли
Изображение Земли - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© iStock.com / shulz
Изображение Земли
В астероиде Бенну есть "кирпичики" как "левой", так и "правой" жизни. Возникает резонный вопрос, а что если метеориты принесут к нам готовые правые вирусы? Не случится ли глобальная катастрофа?

Наши бактерии всю эту органику разложат за считаные дни

Тут ученые успокаивают: фантастические сюжеты останутся лишь в кино.
"На уровне вещества метеориты, известные как углистые хондриты, на Землю прилетают постоянно. В них органическое вещество, точно так же, как на всех добиологических телах, представлено в рацемической смеси, то есть примерно поровну правых и левых изомеров. И никто пока не умирал, даже те бактерии, которые, если у них метеорит не "отнять" и не поместить в изолированный бокс с инертными газами, всю эту органику разложат за считаные дни", — рассказывает профессор кафедры биологической эволюции МГУ Андрей Журавлев.
© Depositphotos.com / katerynakonБактерии Porphyromonas gingivalis
Бактерии Porphyromonas gingivalis - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Depositphotos.com / katerynakon
Бактерии Porphyromonas gingivalis
Действительно, стоит метеориту полежать на земле хотя бы некоторое время, как бактерии тут же начинают его "поедать". Причем от "съеденного" абсолютно не страдают.

Не аннигилируем, нам придется договариваться

Но если сбудется самое фантастическое предположение и мы повстречаем "правое" не в виде вещества, а в виде полноценного организма?
По мнению Андрея Журавлева, ничего страшного не произойдет.
© Depositphotos.com / SergeyNivensЗарождение жизни на Земле
Зарождение жизни на Земле - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© Depositphotos.com / SergeyNivens
Зарождение жизни на Земле
"Если же мы все-таки чего-то не знаем (а мы много чего не знаем) и такое возможно, то при встрече "правых" и "левых" гуманоидов мы точно не аннигилируем. Скорее, при таком контакте миров события будут развиваться точно так же, как и в нашем собственном мире, где мы договариваться так и не научились", — утверждает ученый.
Что ж, фантастика на то и фантастика.
 
ЗемляНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала