"Изучили и ужаснулись". Ученые NASA нашли в грунте астероида "иную жизнь"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Часто в фантастических фильмах астероиды оказываются нашпигованы враждебной инопланетной жизнью. Попав на Землю, она сразу же начинает атаковать все вокруг. Но возможно ли такое в реальности? Исследовав образцы с Бенну, ученые пришли к шокирующим выводам.

Небоскреб из космоса

В сентябре 2023 года капсула с грунтом астероида Бенну приземлилась на полигоне в штате Юта. Миссия, запущенная в 2016-м, успешно завершилась.

© NASA/Goddard/University of Arizona Иллюстрация момента приближения миссии OSIRIS-REx к поверхности астероида Бенну для забора образцов © NASA/Goddard/University of Arizona Иллюстрация момента приближения миссии OSIRIS-REx к поверхности астероида Бенну для забора образцов

Бенну — сравнительно небольшой, его диаметр составляет примерно 490 метров. По размеру он сопоставим с несколькими городскими кварталами или небоскребом.

Посланный НАСА аппарат встретился с Бенну в декабре 2018 года и начал его обширное исследование.

Драгоценный грунт до сих пор предмет особого интереса ученых. В недавно опубликованной работе содержатся интересные результаты о его составе.

© NASA Образцы грунта с астероида Бенну © NASA Образцы грунта с астероида Бенну

Гостинцы из межзвездного пространства

Результаты показали , что астероид хранит в себе смесь древнейшего вещества со всей Солнечной системы и межзвездного пространства.

Исследователи нашли в частицах Бенну следы звездной пыли, образовавшейся еще до рождения Солнца, а также органику с необычным изотопным составом.

Проведенный анализ подтвердил, что "родительский" астероид Бенну содержал определенное количество льда, который в какой-то момент растаял и вступил в реакцию с минералами.

Как следствие, в составе сохранились соединения, сформированные при контакте воды и твердых пород при относительно низких температурах — около 25 градусов.

"Кирпичики жизни", несущие угрозу?

В грунте Бенну нашлись сложные органические молекулы. Те самые "кирпичики", из которых при возможности природа творит все живое.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Так художник представил себе то, как иммунная система вырабатывает реакцию на вирусы © Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Так художник представил себе то, как иммунная система вырабатывает реакцию на вирусы

Строительный материал — это длинные молекулы причудливой формы. Как перчатки, они бывают правыми и левыми — закрученными по или против часовой стрелки. Если изменить их форму, молекула останется той же самой. Казалось бы...

Вот только живое на Земле консервативно и предпочитает одно направление. Например, белки повернуты влево, а ДНК — вправо.

Теоретически генная инженерия уже в состоянии построить "зеркальный" организм, с "правыми" белками и "левыми" ДНК. Однако ученые предупреждают об опасности: зеркальная жизнь может погубить уже имеющуюся. Отсутствие иммунитета делает нас беззащитными перед "правыми" вирусами.

© iStock.com / shulz Изображение Земли © iStock.com / shulz Изображение Земли

В астероиде Бенну есть "кирпичики" как "левой", так и "правой" жизни. Возникает резонный вопрос, а что если метеориты принесут к нам готовые правые вирусы? Не случится ли глобальная катастрофа?

Наши бактерии всю эту органику разложат за считаные дни

Тут ученые успокаивают: фантастические сюжеты останутся лишь в кино.

"На уровне вещества метеориты, известные как углистые хондриты, на Землю прилетают постоянно. В них органическое вещество, точно так же, как на всех добиологических телах, представлено в рацемической смеси, то есть примерно поровну правых и левых изомеров. И никто пока не умирал, даже те бактерии, которые, если у них метеорит не "отнять" и не поместить в изолированный бокс с инертными газами, всю эту органику разложат за считаные дни", — рассказывает профессор кафедры биологической эволюции МГУ Андрей Журавлев.

© Depositphotos.com / katerynakon Бактерии Porphyromonas gingivalis © Depositphotos.com / katerynakon Бактерии Porphyromonas gingivalis

Действительно, стоит метеориту полежать на земле хотя бы некоторое время, как бактерии тут же начинают его "поедать". Причем от "съеденного" абсолютно не страдают.

Не аннигилируем, нам придется договариваться

Но если сбудется самое фантастическое предположение и мы повстречаем "правое" не в виде вещества, а в виде полноценного организма?

По мнению Андрея Журавлева, ничего страшного не произойдет.

© Depositphotos.com / SergeyNivens Зарождение жизни на Земле © Depositphotos.com / SergeyNivens Зарождение жизни на Земле

"Если же мы все-таки чего-то не знаем (а мы много чего не знаем) и такое возможно, то при встрече "правых" и "левых" гуманоидов мы точно не аннигилируем. Скорее, при таком контакте миров события будут развиваться точно так же, как и в нашем собственном мире, где мы договариваться так и не научились", — утверждает ученый.