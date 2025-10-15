Рейтинг@Mail.ru
РСЗО "Град" вызывала опасения у боевиков ВСУ - РИА Новости, 15.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
04:48 15.10.2025 (обновлено: 04:49 15.10.2025)
РСЗО "Град" вызывала опасения у боевиков ВСУ
РСЗО "Град" вызывала опасения у боевиков ВСУ
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
РСЗО "Град" вызывала опасения у боевиков ВСУ

РСЗО "Град" вызывала опасения у военных ВСУ из-за дальности стрельбы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская система залпового огня "Град", которая может стрелять на расстояние, превышающее 40 километров, вызывает опасения у украинских боевиков, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
"Призрачный "Град". Было такое мнение, что наша машина снарядами отработала на большое расстояние, километров 40. И противник из-за этого назвал нашу машину "Призрачным "Градом", - сказал собеседник агентства.
Результаты стрельбы подтверждаются средствами визуального контроля, добавил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Боец ВС России рассказал, как ВСУ сдаются в плен под Купянском
Специальная военная операция на Украине
 
 
