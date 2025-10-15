https://ria.ru/20251015/grad-2048295891.html
РСЗО "Град" вызывала опасения у боевиков ВСУ
РСЗО "Град" вызывала опасения у боевиков ВСУ - РИА Новости, 15.10.2025
РСЗО "Град" вызывала опасения у боевиков ВСУ
Российская система залпового огня "Град", которая может стрелять на расстояние, превышающее 40 километров, вызывает опасения у украинских боевиков, рассказали... РИА Новости, 15.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
РСЗО "Град" вызывала опасения у боевиков ВСУ
РСЗО "Град" вызывала опасения у военных ВСУ из-за дальности стрельбы
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российская система залпового огня "Град", которая может стрелять на расстояние, превышающее 40 километров, вызывает опасения у украинских боевиков, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
"Призрачный "Град". Было такое мнение, что наша машина снарядами отработала на большое расстояние, километров 40. И противник из-за этого назвал нашу машину "Призрачным "Градом", - сказал собеседник агентства.
Результаты стрельбы подтверждаются средствами визуального контроля, добавил он.