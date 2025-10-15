Госдума приняла в I чтении проект о проезде военных к местам медкомиссий

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести право военнослужащих на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным или автомобильным транспортом к месту прохождения военно-врачебной экспертизы и обратно.

Инициативу разработала группа депутатов и сенаторов. Изменения предлагается внести в статью 20 Федерального закона "О статусе военнослужащих".