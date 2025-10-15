https://ria.ru/20251015/gosduma-2048462271.html
Госдума приняла в I чтении проект о проезде военных к местам медкомиссий
Госдума приняла в I чтении проект о проезде военных к местам медкомиссий
2025-10-15T18:44:00+03:00
2025-10-15T18:44:00+03:00
2025-10-15T18:52:00+03:00
общество
госдума рф
Госдума приняла в I чтении проект о проезде военных к местам медкомиссий
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести право военнослужащих на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным или автомобильным транспортом к месту прохождения военно-врачебной экспертизы и обратно.
Инициативу разработала группа депутатов и сенаторов. Изменения предлагается внести в статью 20 Федерального закона "О статусе военнослужащих".
Законопроектом предусматривается предоставление военнослужащим права на проезд на безвозмездной основе железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом к месту прохождения военно-врачебной экспертизы военно-врачебной (военно-летной) комиссии и обратно.