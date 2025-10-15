Рейтинг@Mail.ru
Госдума одобрила сохранение льгот для детей военнослужащих - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/gosduma-2048462117.html
Госдума одобрила сохранение льгот для детей военнослужащих
Госдума одобрила сохранение льгот для детей военнослужащих - РИА Новости, 15.10.2025
Госдума одобрила сохранение льгот для детей военнослужащих
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о сохранении льгот для детей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T18:44:00+03:00
2025-10-15T18:44:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/66/1520366605_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_19e37c422a231ffbcc64ac628e69a1b9.jpg
https://ria.ru/20250923/proekt-2043756335.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152036/66/1520366605_6:0:790:588_1920x0_80_0_0_74b8cdf32e8a69321f12f800975569db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
Госдума одобрила сохранение льгот для детей военнослужащих

Госдума одобрила сохранение льгот для детей участников СВО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о сохранении льгот для детей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев в период после окончания школы и до поступления в вузы или колледжи.
Законопроект был внесён на рассмотрение Госдумы группой депутатов и сенаторов в августе. Инициативой вносятся изменения в закон "О статусе военнослужащих".
Законопроектом предусматривается сохранение за детьми военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, добровольцев льгот и социальных гарантий в период после окончания школы и до поступления в вузы, колледжи.
Устанавливается, что действие льгот и социальных гарантий, предусмотренных законодательством для членов семей военнослужащих, сотрудников отдельных федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, будет распространяться также и на детей, достигших возраста 18 лет и завершивших обучение по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Госдума приняла в I чтении проект о статусе ветерана для добровольцев
23 сентября, 14:39
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала