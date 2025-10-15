https://ria.ru/20251015/gosduma-2048462117.html
Госдума одобрила сохранение льгот для детей военнослужащих
Госдума одобрила сохранение льгот для детей военнослужащих
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о сохранении льгот для детей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и...
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о сохранении льгот для детей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев в период после окончания школы и до поступления в вузы или колледжи.
группой депутатов и сенаторов в августе. Инициативой вносятся изменения в закон "О статусе военнослужащих".
Законопроектом предусматривается сохранение за детьми военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, добровольцев льгот и социальных гарантий в период после окончания школы и до поступления в вузы, колледжи.
Устанавливается, что действие льгот и социальных гарантий, предусмотренных законодательством для членов семей военнослужащих, сотрудников отдельных федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, будет распространяться также и на детей, достигших возраста 18 лет и завершивших обучение по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение.