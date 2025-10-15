Госдума одобрила сохранение льгот для детей военнослужащих

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о сохранении льгот для детей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев в период после окончания школы и до поступления в вузы или колледжи.

Законопроект был внесён на рассмотрение Госдумы группой депутатов и сенаторов в августе. Инициативой вносятся изменения в закон "О статусе военнослужащих".

Законопроектом предусматривается сохранение за детьми военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, добровольцев льгот и социальных гарантий в период после окончания школы и до поступления в вузы, колледжи.