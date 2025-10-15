https://ria.ru/20251015/gosduma-2048451810.html
ГД рассмотрит заявление о недопустимости дискриминации в Латвии 16 октября
2025-10-15T17:49:00+03:00
2025-10-15T17:49:00+03:00
2025-10-15T17:58:00+03:00
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Заявление Госдумы о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан будет рассмотрено на пленарном заседании в четверг, 16 октября, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.
Обращение подготовлено по поручению председателя Госдумы
. Тема защиты прав соотечественников стала одной из главных на заседании 14 октября в связи с намерениями латвийских властей депортировать 841 человека, речь идет о гражданах РФ
преимущественно пенсионного возраста, кто не смог подтвердить знание латышского языка.
Как отмечал Володин
, в Латвии
притеснению подверглись те, кто "когда‑то приехал сюда по распределению, но для себя сохранил русский язык как родной".
"Те, кто не хочет размениваться с местными бандитами - иначе их не назовешь - и принимать гражданство другой страны, сегодня терпят унижения, гонения. Коллеги, мы, безусловно, должны сделать все, чтобы защитить наших граждан", - сказал Володин.