Рейтинг@Mail.ru
ГД рассмотрит заявление о недопустимости дискриминации в Латвии 16 октября - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 15.10.2025 (обновлено: 17:58 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/gosduma-2048451810.html
ГД рассмотрит заявление о недопустимости дискриминации в Латвии 16 октября
ГД рассмотрит заявление о недопустимости дискриминации в Латвии 16 октября - РИА Новости, 15.10.2025
ГД рассмотрит заявление о недопустимости дискриминации в Латвии 16 октября
Заявление Госдумы о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан будет рассмотрено на пленарном заседании в четверг, 16... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T17:49:00+03:00
2025-10-15T17:58:00+03:00
латвия
россия
вячеслав володин
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897244324_0:344:3030:2048_1920x0_80_0_0_cac207ab6e405d90bddcbb19be6b6fc2.jpg
https://ria.ru/20250605/parlament-2021092961.html
латвия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897244324_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_13bf58d0789ce4cfa43af8cc441d4922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латвия, россия, вячеслав володин, госдума рф, в мире
Латвия, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, В мире
ГД рассмотрит заявление о недопустимости дискриминации в Латвии 16 октября

Володин: заявление о недопустимости дискриминации в Латвии рассмотрят 16 октября

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Заявление Госдумы о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан будет рассмотрено на пленарном заседании в четверг, 16 октября, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.
Обращение подготовлено по поручению председателя Госдумы. Тема защиты прав соотечественников стала одной из главных на заседании 14 октября в связи с намерениями латвийских властей депортировать 841 человека, речь идет о гражданах РФ преимущественно пенсионного возраста, кто не смог подтвердить знание латышского языка.
Как отмечал Володин, в Латвии притеснению подверглись те, кто "когда‑то приехал сюда по распределению, но для себя сохранил русский язык как родной".
"Те, кто не хочет размениваться с местными бандитами - иначе их не назовешь - и принимать гражданство другой страны, сегодня терпят унижения, гонения. Коллеги, мы, безусловно, должны сделать все, чтобы защитить наших граждан", - сказал Володин.
Латвийский депутат о притеснении русскоязычных - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Депутата сейма Латвии выгнали с заседания из-за защиты русского языка
5 июня, 14:06
 
ЛатвияРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала