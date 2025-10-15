ГД рассмотрит заявление о недопустимости дискриминации в Латвии 16 октября

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Заявление Госдумы о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан будет рассмотрено на пленарном заседании в четверг, 16 октября, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.

"Те, кто не хочет размениваться с местными бандитами - иначе их не назовешь - и принимать гражданство другой страны, сегодня терпят унижения, гонения. Коллеги, мы, безусловно, должны сделать все, чтобы защитить наших граждан", - сказал Володин.