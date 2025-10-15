Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме осудили дискриминацию граждан России в Латвии - РИА Новости, 15.10.2025
16:05 15.10.2025
В Госдуме осудили дискриминацию граждан России в Латвии
В Госдуме осудили дискриминацию граждан России в Латвии - РИА Новости, 15.10.2025
В Госдуме осудили дискриминацию граждан России в Латвии
Депутаты Госдумы решительно осуждают очередной виток дискриминации Латвией постоянно проживающих в этой стране граждан России, следует из проекта заявления,... РИА Новости, 15.10.2025
в мире
латвия
россия
госдума рф
евросоюз
politico
латвия
россия
в мире, латвия, россия, госдума рф, евросоюз, politico
В мире, Латвия, Россия, Госдума РФ, Евросоюз, Politico
В Госдуме осудили дискриминацию граждан России в Латвии

В ГД внесли проект о недопустимости дискриминации россиян в Латвии

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы решительно осуждают очередной виток дискриминации Латвией постоянно проживающих в этой стране граждан России, следует из проекта заявления, документ доступен в думской электронной базе.
Комитет Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в среду внес в палату проект заявления Госдумы о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан.
"Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации решительно осуждают очередной виток дискриминации со стороны латвийских властей в отношении постоянно проживающих в этой стране граждан Российской Федерации", - сказано в документе.
Отмечается, что к сложившейся ситуации привели поправки к закону об иммиграции, принятые Сеймом Латвийской Республики в 2022 и 2023 годах, в соответствии с которыми "в духе нацистских подходов" аннулируется вид на жительство в Латвии у 841 гражданина РФ, не прошедшего "фильтрационные процедуры" экзамена на знание государственного языка и заполнения так называемой анкеты лояльности, и все они подлежат депортации.
"Вызывает крайнее возмущение содержащееся в такой анкете требование о согласии с политикой Латвии по сносу памятников советским героям, победившим в войне с гитлеровской Германией", - добавляют депутаты ГД.
Десятого октября Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) в интервью изданию Politico заявило, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую "волну" миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Госдума рассмотрит предложения по ситуации с депортацией россиян из Латвии
14 октября, 12:47
 
