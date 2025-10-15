Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве

В Госдуме осудили дискриминацию граждан России в Латвии

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы решительно осуждают очередной виток дискриминации Латвией постоянно проживающих в этой стране граждан России, следует из проекта заявления, документ доступен в думской электронной базе.

Комитет Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в среду внес в палату проект заявления Госдумы о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан.

"Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации решительно осуждают очередной виток дискриминации со стороны латвийских властей в отношении постоянно проживающих в этой стране граждан Российской Федерации", - сказано в документе.

Отмечается, что к сложившейся ситуации привели поправки к закону об иммиграции, принятые Сеймом Латвийской Республики в 2022 и 2023 годах, в соответствии с которыми "в духе нацистских подходов" аннулируется вид на жительство в Латвии у 841 гражданина РФ , не прошедшего "фильтрационные процедуры" экзамена на знание государственного языка и заполнения так называемой анкеты лояльности, и все они подлежат депортации.

"Вызывает крайнее возмущение содержащееся в такой анкете требование о согласии с политикой Латвии по сносу памятников советским героям, победившим в войне с гитлеровской Германией", - добавляют депутаты ГД.