В Госдуме осудили дискриминацию граждан России в Латвии
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы решительно осуждают очередной виток дискриминации Латвией постоянно проживающих в этой стране граждан России, следует из проекта заявления, документ доступен в думской электронной базе.
Комитет Госдумы
по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в среду внес в палату проект заявления Госдумы о недопустимости дискриминационной политики Латвии
в отношении российских граждан.
"Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации решительно осуждают очередной виток дискриминации со стороны латвийских властей в отношении постоянно проживающих в этой стране граждан Российской Федерации", - сказано в документе.
Отмечается, что к сложившейся ситуации привели поправки к закону об иммиграции, принятые Сеймом Латвийской Республики в 2022 и 2023 годах, в соответствии с которыми "в духе нацистских подходов" аннулируется вид на жительство в Латвии у 841 гражданина РФ
, не прошедшего "фильтрационные процедуры" экзамена на знание государственного языка и заполнения так называемой анкеты лояльности, и все они подлежат депортации.
"Вызывает крайнее возмущение содержащееся в такой анкете требование о согласии с политикой Латвии по сносу памятников советским героям, победившим в войне с гитлеровской Германией", - добавляют депутаты ГД.
Десятого октября Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) в интервью изданию Politico
заявило, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую "волну" миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС
(СПЖ ЕС), для чего сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.