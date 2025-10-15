Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали осудить неонацистскую политику Латвии - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/gosduma-2048419794.html
В Госдуме призвали осудить неонацистскую политику Латвии
В Госдуме призвали осудить неонацистскую политику Латвии - РИА Новости, 15.10.2025
В Госдуме призвали осудить неонацистскую политику Латвии
Депутаты Госдумы призывают здравомыслящую часть мирового сообщества осудить неонацистскую политику латвийского руководства, сказано в проекте заявления Госдумы, РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:00:00+03:00
2025-10-15T16:00:00+03:00
латвия
госдума рф
россия
политика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149042/92/1490429202_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_6f3317ec29c190960d58138ee5f69a08.jpg
https://ria.ru/20251014/latviya-2048196661.html
латвия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149042/92/1490429202_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_77d0f8150656c01d71f709a3ba42266f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латвия, госдума рф, россия, политика, в мире
Латвия, Госдума РФ, Россия, Политика, В мире
В Госдуме призвали осудить неонацистскую политику Латвии

Депутаты ГД призвали мировое сообщество осудить неонацистскую политику Латвии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Депутаты Госдумы призывают здравомыслящую часть мирового сообщества осудить неонацистскую политику латвийского руководства, сказано в проекте заявления Госдумы, которое размещено в думской электронной базе.
В Госдуму в среду был внесен проект заявления Госдумы о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан.
«
"Депутаты Государственной Думы призывают здравомыслящую часть мирового сообщества осудить неонацистскую политику латвийского руководства и объединить усилия в борьбе с нарушениями основополагающих прав и свобод человека, любыми формами шовинизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - сказано в документе.
Полицейские и участники мероприятия у памятника Свободы в Риге, посвященного памяти Латышского добровольческого легиона СС - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Война Латвии с российскими пенсионерами: "Не знаешь язык — вон из страны"
14 октября, 19:45
 
ЛатвияГосдума РФРоссияПолитикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала