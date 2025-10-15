https://ria.ru/20251015/gosduma-2048419794.html
В Госдуме призвали осудить неонацистскую политику Латвии
Депутаты Госдумы призывают здравомыслящую часть мирового сообщества осудить неонацистскую политику латвийского руководства, сказано в проекте заявления Госдумы, РИА Новости, 15.10.2025
