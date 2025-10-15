Госдума поддержала проект о корректировке бюджета

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год.

Документ внесен правительством. Он подготовлен на основе предварительных итогов социально-экономического развития страны за 2025 год, с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-август и ожидаемого исполнения за весь текущий год. Минфин неоднократно отмечал, что приоритетом бюджета является выполнение всех социальных обязательств.

Общий объем доходов на 2025 год по сравнению с ранее утвержденным уменьшается на 1,944 триллиона рублей - до 36,562 триллиона рублей. При этом общий объем расходов сохраняется на уровне 42,298 триллиона рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть вырастет с 1,7% до 2,6% ВВП.

Антон Силуанов. "Доходы идут за макроэкономикой. Макроэкономика меняется в связи с тем, что мы обеспечиваем контроль над инфляцией и задача снизить процентные ставки как основной источник для финансирования развития экономики… В соответствии с бюджетным правилом общий объем расходов не изменяется", - заявил на заседании Госдумы министр финансов России

"Важно здесь скорректировать объем нашей бюджетной политики с политикой Центрального банка и не расширять бюджетный импульс в текущем году, остаться внутри общего лимита расходов", - добавил он. Это укрепит антиинфляционные меры и даст ЦБ больше возможностей по смягчению денежно-кредитной политики в текущем году, считает министр.

Прогнозируемый объем средств Фонда национального благосостояния на конец текущего года увеличится на 879,8 миллиарда рублей - до 13,637 триллиона рублей (6,3% ВВП). Из них ликвидная часть на счетах в Банке России планируется в объеме около 4,41 триллиона рублей. Использовать средства ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2025 году не планируется.

Объем государственного долга РФ на начало 2026 года увеличивается на 2 триллиона рублей (1,2% ВВП) - до 38,55 триллиона рублей (17,7% ВВП). Это связано с изменением основных показателей прогноза социально-экономического развития РФ, уточнением программ и параметров госзаимствований, а также программы госгарантий в иностранной валюте на 2025 год.

Законопроектом предусмотрено увеличение финансирования отдельных направлений. В частности, на финансовое обеспечение национальных проектов будет дополнительно направлено более 144,2 миллиарда рублей. Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено на реализацию нацпроектов "Семья", "Молодежь и дети", "Инфраструктура для жизни".

Почти 235 миллиардов рублей дополнительно выделяется на реализацию льготных ипотечных программ (семейная ипотека, льготная ипотека, дальневосточная ипотека) в связи с расширением условий их предоставления, а также уточнением субсидирования программ для сохранения темпов выдачи льготной ипотеки.

Кроме того, 18,8 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на ремонт федеральных и региональных дорог. Увеличиваются ассигнования и на поддержку регионов, в том числе в части софинансирования их расходов на создание системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и людьми с ограниченными возможностями. Дополнительные средства будут направлены также на поддержку сельхозпроизводителей, финансирование мер противодействия природным катаклизмам и обеспечение пожарной безопасности, проведение мелиоративных мероприятий.