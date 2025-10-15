Рейтинг@Mail.ru
14:28 15.10.2025
Госдума поддержала проект о корректировке бюджета
Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год. РИА Новости, 15.10.2025
экономика
россия
антон силуанов
борис ковальчук
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
россия
РИА Новости
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
экономика, россия, антон силуанов, борис ковальчук, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета РФ на 2025 год.
Документ внесен правительством. Он подготовлен на основе предварительных итогов социально-экономического развития страны за 2025 год, с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-август и ожидаемого исполнения за весь текущий год. Минфин неоднократно отмечал, что приоритетом бюджета является выполнение всех социальных обязательств.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Дефицит бюджета России в январе-сентябре составил 1,7 процента ВВП
9 октября, 16:46
Общий объем доходов на 2025 год по сравнению с ранее утвержденным уменьшается на 1,944 триллиона рублей - до 36,562 триллиона рублей. При этом общий объем расходов сохраняется на уровне 42,298 триллиона рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть вырастет с 1,7% до 2,6% ВВП.
"Доходы идут за макроэкономикой. Макроэкономика меняется в связи с тем, что мы обеспечиваем контроль над инфляцией и задача снизить процентные ставки как основной источник для финансирования развития экономики… В соответствии с бюджетным правилом общий объем расходов не изменяется", - заявил на заседании Госдумы министр финансов России Антон Силуанов.
"Важно здесь скорректировать объем нашей бюджетной политики с политикой Центрального банка и не расширять бюджетный импульс в текущем году, остаться внутри общего лимита расходов", - добавил он. Это укрепит антиинфляционные меры и даст ЦБ больше возможностей по смягчению денежно-кредитной политики в текущем году, считает министр.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Кремле рассказали о прочности российской экономики
Вчера, 13:14
Прогнозируемый объем средств Фонда национального благосостояния на конец текущего года увеличится на 879,8 миллиарда рублей - до 13,637 триллиона рублей (6,3% ВВП). Из них ликвидная часть на счетах в Банке России планируется в объеме около 4,41 триллиона рублей. Использовать средства ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2025 году не планируется.
Объем государственного долга РФ на начало 2026 года увеличивается на 2 триллиона рублей (1,2% ВВП) - до 38,55 триллиона рублей (17,7% ВВП). Это связано с изменением основных показателей прогноза социально-экономического развития РФ, уточнением программ и параметров госзаимствований, а также программы госгарантий в иностранной валюте на 2025 год.
Законопроектом предусмотрено увеличение финансирования отдельных направлений. В частности, на финансовое обеспечение национальных проектов будет дополнительно направлено более 144,2 миллиарда рублей. Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено на реализацию нацпроектов "Семья", "Молодежь и дети", "Инфраструктура для жизни".
Почти 235 миллиардов рублей дополнительно выделяется на реализацию льготных ипотечных программ (семейная ипотека, льготная ипотека, дальневосточная ипотека) в связи с расширением условий их предоставления, а также уточнением субсидирования программ для сохранения темпов выдачи льготной ипотеки.
Кроме того, 18,8 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на ремонт федеральных и региональных дорог. Увеличиваются ассигнования и на поддержку регионов, в том числе в части софинансирования их расходов на создание системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и людьми с ограниченными возможностями. Дополнительные средства будут направлены также на поддержку сельхозпроизводителей, финансирование мер противодействия природным катаклизмам и обеспечение пожарной безопасности, проведение мелиоративных мероприятий.
Счетная палата РФ представила положительное заключение на законопроект, сообщил ее председатель Борис Ковальчук.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Силуанов назвал причину укрепления рубля
Вчера, 13:50
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановБорис КовальчукГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
