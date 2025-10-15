Рейтинг@Mail.ru
Госдума 21 октября рассмотрит запрет на продажу вейпов на остановках - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/gosduma-2048359940.html
Госдума 21 октября рассмотрит запрет на продажу вейпов на остановках
Госдума 21 октября рассмотрит запрет на продажу вейпов на остановках - РИА Новости, 15.10.2025
Госдума 21 октября рассмотрит запрет на продажу вейпов на остановках
Госдума 21 октября рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления на остановках... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T12:14:00+03:00
2025-10-15T12:14:00+03:00
хабаровский край
россия
сергей леонов
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg
https://ria.ru/20250821/sigarety-2036678161.html
хабаровский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_555:0:2964:1807_1920x0_80_0_0_bdfbebffc3b6ccd613ea13fe7501dcd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, россия, сергей леонов, госдума рф, экономика
Хабаровский край, Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ, Экономика
Госдума 21 октября рассмотрит запрет на продажу вейпов на остановках

ГД 21 октября в первом чтении рассмотрит запрет на продажу вейпов на остановках

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума 21 октября рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления на остановках общественного транспорта, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"Госдума рассмотрит этот законопроект в первом чтении 21 октября", - сказал Леонов.
Ранее в среду комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате парламента принять данный законопроект в пером чтении. Документ был внесен на рассмотрение палаты Законодательной Думой Хабаровского края. Правительство РФ поддержало данный законопроект.
Закон, в случае его принятия, вступит в силу 1 марта 2026 года.
Прохожий у магазина табачных изделий и электронных сигарет - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В России снизилась доля нелегального оборота сигарет
21 августа, 12:01
 
Хабаровский крайРоссияСергей ЛеоновГосдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала