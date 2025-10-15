https://ria.ru/20251015/gosduma-2048359940.html
Госдума 21 октября рассмотрит запрет на продажу вейпов на остановках
Госдума 21 октября рассмотрит запрет на продажу вейпов на остановках - РИА Новости, 15.10.2025
Госдума 21 октября рассмотрит запрет на продажу вейпов на остановках
Госдума 21 октября рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления на остановках... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T12:14:00+03:00
2025-10-15T12:14:00+03:00
2025-10-15T12:14:00+03:00
хабаровский край
россия
сергей леонов
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg
https://ria.ru/20250821/sigarety-2036678161.html
хабаровский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_555:0:2964:1807_1920x0_80_0_0_bdfbebffc3b6ccd613ea13fe7501dcd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, россия, сергей леонов, госдума рф, экономика
Хабаровский край, Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ, Экономика
Госдума 21 октября рассмотрит запрет на продажу вейпов на остановках
ГД 21 октября в первом чтении рассмотрит запрет на продажу вейпов на остановках