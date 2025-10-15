Госдума 21 октября рассмотрит запрет на продажу вейпов на остановках

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума 21 октября рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления на остановках общественного транспорта, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.