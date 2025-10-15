Рейтинг@Mail.ru
Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС - РИА Новости, 15.10.2025
06:53 15.10.2025
Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС
Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС
2025-10-15T06:53:00+03:00
2025-10-15T06:53:00+03:00
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей леонов
госдума рф
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей леонов, госдума рф
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Сергей Леонов, Госдума РФ
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендует палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается внести изменения в закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ", в частности, выдавать полис ОМС только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж, сообщил РИА Новости глава комитета Сергей Леонов.
Соответствующий документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ 29 сентября.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Воробьев поддержал идею обязать неработающих платить взносы за ОМС
10 октября, 16:33
"Комитет по охране здоровья рекомендует Госдуме принять в первом чтении данный проект закона на своем заседании", - сказал Леонов.
Парламентарий отметил, что, согласно документу, предлагается выдавать полис ОМС трудовым мигрантам только в случае, если они легально трудятся в России и накопили пять лет страхового стажа, вместо трех, как сейчас. По его словам, это изменение станет одним из важнейших элементов донастройки миграционной политики.
Леонов добавил, что другим изменением предлагается дать право главам субъектов РФ исключать из системы ОМС страховые организации и передавать их полномочия территориальным фондам ОМС.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС
6 октября, 16:04
"Подобная возможность станет дополнительным стимулом для действующих страховых компаний лучше исполнять свои обязательства перед застрахованными гражданами, так как в любой момент губернатор сможет принять решение о передачи их полномочий территориальному фонду ОМС. Уверен, что такое нововведение позволит повысить эффективность и прозрачность системы ОМС", - подчеркнул он.
Законопроектом также предлагается закрепить особенности порядка финансового обеспечения оказания медицинской помощи застрахованным лицам, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в числе прочего в части установления размера коэффициента дифференциации, используемого для расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, определения численности застрахованных лиц, в том числе неработающих, установления коэффициента дифференциации, необходимого для расчета субвенции.
Кроме того, согласно тексту законопроекта, Соцфонд РФ будет обязан оперативно - не позднее следующего дня - информировать фонд ОМС об изменениях в статусе "работающий" или "неработающий" у трудовых мигрантов, а также о достижении страхового стажа не менее пяти лет, исчисляемого в соответствии с законодательством о страховых пенсиях. Отмечается, что это не касается высококвалифицированных специалистов, основанием для уведомления об изменении статуса станут данные о начале или окончании трудовых отношений.
Полисы ОМС - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Минздрав предложил изменить закон об ОМС
20 сентября, 20:23
 
Общество Россия Донецкая Народная Республика Луганская Народная Республика Сергей Леонов Госдума РФ
 
 
