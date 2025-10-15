Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендует палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается внести изменения в закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ", в частности, выдавать полис ОМС только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж, сообщил РИА Новости глава комитета Сергей Леонов.

Соответствующий документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ 29 сентября.

"Комитет по охране здоровья рекомендует Госдуме принять в первом чтении данный проект закона на своем заседании", - сказал Леонов

Парламентарий отметил, что, согласно документу, предлагается выдавать полис ОМС трудовым мигрантам только в случае, если они легально трудятся в России и накопили пять лет страхового стажа, вместо трех, как сейчас. По его словам, это изменение станет одним из важнейших элементов донастройки миграционной политики.

Леонов добавил, что другим изменением предлагается дать право главам субъектов РФ исключать из системы ОМС страховые организации и передавать их полномочия территориальным фондам ОМС.

"Подобная возможность станет дополнительным стимулом для действующих страховых компаний лучше исполнять свои обязательства перед застрахованными гражданами, так как в любой момент губернатор сможет принять решение о передачи их полномочий территориальному фонду ОМС. Уверен, что такое нововведение позволит повысить эффективность и прозрачность системы ОМС", - подчеркнул он.

Законопроектом также предлагается закрепить особенности порядка финансового обеспечения оказания медицинской помощи застрахованным лицам, проживающим на территориях ДНР ЛНР , Запорожской и Херсонской областей , в числе прочего в части установления размера коэффициента дифференциации, используемого для расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, определения численности застрахованных лиц, в том числе неработающих, установления коэффициента дифференциации, необходимого для расчета субвенции.