05:12 15.10.2025
В ГД попросили увеличить максимальный размер пособия по безработице
айрат гибатдинов, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Айрат Гибатдинов, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В ГД попросили увеличить максимальный размер пособия по безработице

Депутаты КПРФ попросили увеличить максимальный размер пособия по безработице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина увеличить максимальную величину пособия по безработице до размера прожиточного минимума — 19329 рублей, копия обращения парламентариев есть в распоряжении РИА Новости.
"Просим Вас сообщить позицию правительства Российской Федерации относительно увеличения максимальной величины пособия по безработице до размера прожиточного минимума для трудоспособного населения — 19 329 рублей и индексации минимальной величины пособия в соответствии с изменением базового индекса потребительских цен", - говорится в документе.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В ГД предложили установить минимальный размер пособия по уходу за ребенком
01:56
В обращении парламентарии также отметили, что на 2025 год размер максимальной величины пособия по безработице для безработных граждан составляет 12792 рубля, а размер минимальной величины пособия по безработице составляет 1500 рублей.
"Указанные суммы денежных средств в условиях инфляции и ухудшения экономической ситуации не позволяют гражданину, который вынужденно стал безработным, существовать в условиях растущего уровня цен, в том числе, на товары первой необходимости", - констатировали авторы документа.
В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов напомнил, что, по данным Росстата, уровень безработицы снизился до 2.1% в августе 2025 года. При этом, отметил он, "с учётом скрытой безработицы и высокой закредитованности населения" многие граждане, потерявшие работу, рискуют оказаться за чертой бедности.
"На наш взгляд, государственная поддержка должна реально обеспечивать базовые потребности человека, а не быть формальной мерой", - констатировал политик.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Госдуме предложили запретить требовать у людей справки о доходах
Вчера, 15:14
 
Айрат ГибатдиновГосдума РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
