Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили ввести налоговую льготу для работающих в школах репетиторов - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:06 15.10.2025 (обновлено: 04:07 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/gosduma-2048294191.html
В ГД предложили ввести налоговую льготу для работающих в школах репетиторов
В ГД предложили ввести налоговую льготу для работающих в школах репетиторов - РИА Новости, 15.10.2025
В ГД предложили ввести налоговую льготу для работающих в школах репетиторов
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести налоговую льготу для репетиторов,... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T04:06:00+03:00
2025-10-15T04:07:00+03:00
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
https://ria.ru/20251011/gosduma-2047656416.html
https://ria.ru/20251004/gosduma-2046311790.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, борис чернышов (депутат), госдума рф
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В ГД предложили ввести налоговую льготу для работающих в школах репетиторов

Чернышов предложил ввести налоговую льготу для работающих в школах репетиторов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести налоговую льготу для репетиторов, официально трудоустроенных в общеобразовательные организации, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Для интеграции репетиторов в систему школьного образования предлагается установить налоговую льготу для специалистов, официально трудоустроившихся в общеобразовательные организации, путем освобождения их от уплаты налогов с доходов, полученных от репетиторской деятельности, в периоды совмещения такой деятельности с работой в школе", - сказано в обращении.
Депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Вице-спикер Госдумы предложил ввести стипендию для отцов-студентов
11 октября, 05:00
Согласно документу, мера позволит не только сократить количество вакансий в школах, но и привлечь мотивированных специалистов с подтверждёнными практическими навыками, одновременно легализуя значительный сегмент репетиторской деятельности.
По мнению вице-спикера Госдумы, значительное число специалистов, занимающихся репетиторством, демонстрируют глубокое знание предмета, владение современными методиками обучения и пользуются доверием учащихся и родителей.
Чернышов предложил освободить таких специалистов от уплаты налогов с доходов, полученных от репетиторской деятельности, в периоды совмещения её с работой в школе.
В обращении отмечается, что внедрение этой меры поможет способствовать повышению качества подготовки к государственной итоговой аттестации в рамках основной образовательной программы и создаст эффективные экономические стимулы для долгосрочной работы молодых кадров в системе школьного образования.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Госдуме предложили ввести выплату педагогам на покупку одежды
4 октября, 04:55
 
ОбществоБорис Чернышов (депутат)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала