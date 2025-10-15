Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали об изменениях для пенсионеров до конца 2025 года - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/gosduma-2048292047.html
В Госдуме рассказали об изменениях для пенсионеров до конца 2025 года
В Госдуме рассказали об изменениях для пенсионеров до конца 2025 года - РИА Новости, 15.10.2025
В Госдуме рассказали об изменениях для пенсионеров до конца 2025 года
В России до конца 2025 года пенсионеров ждут несколько ощутимых изменений, в частности, повышение пенсий для тех, у кого изменится пенсионный статус в связи с... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T02:28:00+03:00
2025-10-15T02:28:00+03:00
общество
россия
алексей говырин
госдума рф
единая россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_96af26d1ae637ac3fa7fa26d5f3478f5.jpg
https://ria.ru/20251011/gd--2047671942.html
https://ria.ru/20251013/mrot-2048032605.html
https://ria.ru/20251007/gosduma-2046747251.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_3b51f27a716b8fd2071c745447de165d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Госдуме рассказали об изменениях для пенсионеров до конца 2025 года

Депутат Говырин: некоторым пенсионерам увеличат пенсию до конца 2025 года

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В России до конца 2025 года пенсионеров ждут несколько ощутимых изменений, в частности, повышение пенсий для тех, у кого изменится пенсионный статус в связи с жизненными обстоятельствам, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"До конца 2025 года пенсионеров в России ждут несколько ощутимых изменений, о которых официально объявили в правительстве и Социальном фонде России. В октябре вступило в силу повышение военных и силовых пенсий — их размер вырос на 7,6 процента вслед за увеличением денежного довольствия действующих военнослужащих. Это решение касается не только армии, но и сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и других силовых структур. Перерасчёт произведён автоматически, и уже октябрьские выплаты поступают с учётом нового коэффициента", - сказал Говырин.
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В ГД рассказали о повышении пенсии некоторым категориям граждан в ноябре
11 октября, 09:24
Он отметил, что помимо общих индексаций, до конца года повышение получат и те, у кого изменится пенсионный статус в связи с жизненными обстоятельствами, например, при достижении 80-летнего возраста размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличивается вдвое. Это повышение, по его словам, проводится автоматически, и перерасчёт отражается уже в следующей выплате.
"Аналогично, для граждан, которым впервые установлена инвалидность, назначается соответствующий вид пенсии — по инвалидности, а также добавляется надбавка на уход при первой группе", - добавил политик.
Говырин также уточнил, что для работающих пенсионеров важным остаётся момент прекращения трудовой деятельности: как только Социальный фонд получает сведения о том, что человек уволился, его пенсия индексируется с учётом всех пропущенных повышений, накопившихся с начала года, что позволяет пенсионеру начать получать повышенную пенсию с учётом всех накопленных индексаций, которые не применялись в период его трудовой деятельности.
Банкнота номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Комитет Госдумы одобрил в первом чтении увеличение МРОТ на 2026 год
13 октября, 18:38
"Кроме того, сохраняется механизм социальной доплаты: если совокупный доход пенсионера, включая все виды выплат и льгот, оказывается ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе, СФР автоматически доплачивает недостающую часть. Этот перерасчёт также может измениться до конца года при изменении статуса, группы инвалидности или уровня дохода", - сказал парламентарий.
Кроме регулярных индексаций, по его мнению, остаётся актуальным и вопрос декабрьских выплат, и по традиции Социальный фонд заранее перечисляет пенсии за январь тем, чьи даты выплат приходятся на первые дни нового года.
Как объяснил Говырин, это делается для того, чтобы граждане могли получить деньги до новогодних праздников, и в 2025 году такая практика сохранится: пенсионеры, у которых дата получения пенсии выпадает на 1–9 января, получат её в конце декабря, но точные сроки выплат, как обычно, СФР объявит в последней декаде месяца.
"В целом, оставшиеся месяцы 2025 года пройдут под знаком уже утверждённых индексаций и корректировок. Новых решений о внеплановом повышении пока не принималось, но все предусмотренные ранее меры обеспечат ощутимое увеличение доходов для большинства пенсионеров страны", - подытожил депутат.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В ГД предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров
7 октября, 04:11
 
ОбществоРоссияАлексей ГовыринГосдума РФЕдиная РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала