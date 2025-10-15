В Госдуме рассказали об изменениях для пенсионеров до конца 2025 года

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В России до конца 2025 года пенсионеров ждут несколько ощутимых изменений, в частности, повышение пенсий для тех, у кого изменится пенсионный статус в связи с жизненными обстоятельствам, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").

"До конца 2025 года пенсионеров в России ждут несколько ощутимых изменений, о которых официально объявили в правительстве и Социальном фонде России. В октябре вступило в силу повышение военных и силовых пенсий — их размер вырос на 7,6 процента вслед за увеличением денежного довольствия действующих военнослужащих. Это решение касается не только армии, но и сотрудников МВД, Росгвардии ФСИН и других силовых структур. Перерасчёт произведён автоматически, и уже октябрьские выплаты поступают с учётом нового коэффициента", - сказал Говырин

Он отметил, что помимо общих индексаций, до конца года повышение получат и те, у кого изменится пенсионный статус в связи с жизненными обстоятельствами, например, при достижении 80-летнего возраста размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличивается вдвое. Это повышение, по его словам, проводится автоматически, и перерасчёт отражается уже в следующей выплате.

"Аналогично, для граждан, которым впервые установлена инвалидность, назначается соответствующий вид пенсии — по инвалидности, а также добавляется надбавка на уход при первой группе", - добавил политик.

Говырин также уточнил, что для работающих пенсионеров важным остаётся момент прекращения трудовой деятельности: как только Социальный фонд получает сведения о том, что человек уволился, его пенсия индексируется с учётом всех пропущенных повышений, накопившихся с начала года, что позволяет пенсионеру начать получать повышенную пенсию с учётом всех накопленных индексаций, которые не применялись в период его трудовой деятельности.

"Кроме того, сохраняется механизм социальной доплаты: если совокупный доход пенсионера, включая все виды выплат и льгот, оказывается ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе, СФР автоматически доплачивает недостающую часть. Этот перерасчёт также может измениться до конца года при изменении статуса, группы инвалидности или уровня дохода", - сказал парламентарий.

Кроме регулярных индексаций, по его мнению, остаётся актуальным и вопрос декабрьских выплат, и по традиции Социальный фонд заранее перечисляет пенсии за январь тем, чьи даты выплат приходятся на первые дни нового года.

Как объяснил Говырин, это делается для того, чтобы граждане могли получить деньги до новогодних праздников, и в 2025 году такая практика сохранится: пенсионеры, у которых дата получения пенсии выпадает на 1–9 января, получат её в конце декабря, но точные сроки выплат, как обычно, СФР объявит в последней декаде месяца.