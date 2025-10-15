В ГД назвали дату активного развертывания сетей 5G в крупных городах

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Активное развертывание сетей 5G на базовых станциях должно начаться в крупных городах России с 2026 года, станции станут основой для внедрения беспилотного транспорта и "умных городов", рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

В декабре 2023 года кабмин утвердил Стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что ее реализация позволит обеспечить сетями 5G 60% населения страны.

"Активное развертывание сетей 5G в России должно начаться с 2026 года — это важный технологический рубеж для отечественной телеком-отрасли. Однако, как уже отметили в Минцифры, не исключен перенос сроков развертывания сетей "вправо", - сказал он.

По словам депутата, страна реализует такой масштабный проект на базе собственного оборудования, что позволит не только снизить зависимость от зарубежных производителей, но и создать устойчивую инфраструктуру связи, рассчитанную на долгосрочную перспективу.

"Этот шаг укладывается в общую стратегию цифрового суверенитета и технологической независимости", - добавил Немкин

Депутат считает, что особое значение имеет то, что проект предусматривает развертывание сетей 5G в городах с населением от 100 тысяч человек: через два года сети должны быть запущены не менее чем в 10 из них, а к 2035 году — уже в 80.

"Это означает, что речь идет не только о мегаполисах, но и о средних по численности населенных пунктах, где новые стандарты связи смогут поддержать цифровизацию в промышленности, здравоохранении, образовании и сфере услуг. Таким образом, 5G станет основой для внедрения, например, беспилотного транспорта и "умных городов"", - добавил он.

По словам Немкина, важно также учитывать и вызовы, связанные с этим процессом. Он отметил, что производство отечественных базовых станций стартовало фактически "с нуля".

"И хотя операторы уже заключили многомиллиардные контракты с российскими производителями, нагрузка на отрасль будет колоссальной. До 2030 года планируется поставить около 75 тысяч станций, а это потребует не только производственных мощностей, но и кадрового потенциала, а также масштабной кооперации с электроникой и микроэлектроникой", - подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что не менее значимым фактором является вопрос распределения частот. По его словам, в текущем году запланирован аукцион, где будут определены ключевые игроки в полосе 4,8–4,99 ГГц.

"От этого будет зависеть, насколько быстро и равномерно операторы смогут подключать города и обеспечивать население качественной связью", - рассказал Немкин.

Парламентарий считает, что запуск 5G на отечественных базовых станциях — это не только технологический, но и политико-экономический проект.