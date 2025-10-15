В ГД предложили установить минимальный размер пособия по уходу за ребенком

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия — За правду") направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением установить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет на уровне детского прожиточного минимума, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство и подзаконные акты в части установления минимального размера пособия по уходу за ребёнком до полутора лет на уровне детского прожиточного минимума", - сказано в обращении.

Согласно обращению, действующий порядок определения пособия, исходя из 40% от среднего заработка родителя, не обеспечивает покрытие базовых расходов семьи и не соответствует целям государственной социальной политики.

В документе отмечается, что минимальный размер пособия на 2025 год составляет 8 976 рублей, что почти вдвое ниже (52%) прожиточного минимума ребёнка, установленного правительством на уровне 17 201 рубля.

По мнению депутата, существующий размер выплаты не выполняет компенсаторную и поддерживающую функции.