15.10.2025
В ГД предложили установить минимальный размер пособия по уходу за ребенком
01:56 15.10.2025
В ГД предложили установить минимальный размер пособия по уходу за ребенком
В ГД предложили установить минимальный размер пособия по уходу за ребенком - РИА Новости, 15.10.2025
В ГД предложили установить минимальный размер пособия по уходу за ребенком
Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия — За правду") направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением установить... РИА Новости, 15.10.2025
общество
госдума рф
https://ria.ru/20251014/gosduma-2048121145.html
https://ria.ru/20251013/gosduma-2048059366.html
Новости
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В ГД предложили установить минимальный размер пособия по уходу за ребенком

Аксененко предложил установить минимальный размер пособия по уходу за ребенком

Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко ("Справедливая Россия — За правду") направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением установить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет на уровне детского прожиточного минимума, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство и подзаконные акты в части установления минимального размера пособия по уходу за ребёнком до полутора лет на уровне детского прожиточного минимума", - сказано в обращении.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Госдуме предложили закрепить право посещать родительские собрания онлайн
Вчера, 10:28
Согласно обращению, действующий порядок определения пособия, исходя из 40% от среднего заработка родителя, не обеспечивает покрытие базовых расходов семьи и не соответствует целям государственной социальной политики.
В документе отмечается, что минимальный размер пособия на 2025 год составляет 8 976 рублей, что почти вдвое ниже (52%) прожиточного минимума ребёнка, установленного правительством на уровне 17 201 рубля.
По мнению депутата, существующий размер выплаты не выполняет компенсаторную и поддерживающую функции.
Аксененко считает необходимым закрепить в законодательстве норму, устанавливающую минимальный размер пособия по уходу за ребёнком не ниже детского прожиточного минимума.
Новый детский сад - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Госдуме предложили автоматизировать очередь в детсады и школы
13 октября, 20:49
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
