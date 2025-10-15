Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассмотрят проект о корректировке параметров бюджета на 2025 год
00:03 15.10.2025
В ГД рассмотрят проект о корректировке параметров бюджета на 2025 год
экономика, россия, антон силуанов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, который представит министр финансов РФ Антон Силуанов.
Документ внесен правительством РФ. Он подготовлен на основе предварительных итогов социально-экономического развития РФ за 2025 год, с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-август и ожидаемого исполнения за весь текущий год. Минфин неоднократно отмечал, что приоритетом бюджета является выполнение всех социальных обязательств.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Дефицит бюджета России в январе-сентябре составил 1,7 процента ВВП
9 октября, 16:46
Общий объем доходов бюджета на 2025 год по сравнению с ранее утвержденными уменьшается на 1,944 триллиона рублей - до 36,562 триллиона рублей. При этом общий объем расходов бюджета сохраняется на уровне 42,298 триллиона рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета в текущем году составит 5,736 триллиона рублей, то есть вырастет с 1,7% ВВП до 2,6% ВВП.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Он считает, что предлагаемые в нем изменения "позволяют профинансировать приоритеты бюджетной политики и будут способствовать своевременному исполнению" поручений президента РФ.
Комитет обращает внимание на снижение доли нефтегазовых доходов федерального бюджета в общем объеме доходов с 30,3% в 2024 году до 23,3% в 2025 году, что "показывает снижение зависимости государственных финансов и возможностей бюджетной политики от влияния внешней конъюнктуры".
Согласно материалам к законопроекту, прогнозируемый объем средств Фонда национального благосостояния на конец 2025 года составит 13,637 триллиона рублей, или 6,3% ВВП. Из них ликвидная часть на счетах в Банке России планируется в объеме около 4,41 триллиона рублей. При этом использовать средства ФНБ на финансирование дефицита в 2025 году не планируется.
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Комитет Совфеда поддержал концепцию проекта бюджета
8 октября, 15:56
 
