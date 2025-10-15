Рейтинг@Mail.ru
МВФ оценил уровень госдолга России в 2025 году
15:53 15.10.2025 (обновлено: 16:36 15.10.2025)
МВФ оценил уровень госдолга России в 2025 году
МВФ оценил уровень госдолга России в 2025 году
Уровень госдолга России в 2025 году будет минимальным среди стран "Большой двадцатки" (G20), следует из доклада МВФ. РИА Новости, 15.10.2025
МВФ оценил уровень госдолга России в 2025 году

Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Уровень госдолга России в 2025 году будет минимальным среди стран "Большой двадцатки" (G20), следует из доклада МВФ.
По расчетам организации, он составит 23,1% ВВП.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Мишустин спрогнозировал рост ВВП России в ближайшие три года
24 сентября, 15:32
Среднее значение показателя для стран G20 с развивающимися экономиками в этом году достигнет 78,7% ВВП, для государств с развитыми экономиками — 120,8%.
В США госдолг будет на уровне 125% ВВП, во Франции — 116,5%, в Японии — 229,6%, в Китае — 96,3%, в Бразилии — 91,4%.
Украину, по прогнозам МВФ, ждет резкое увеличение госдолга с 89,7% ВВП в 2024 году до 108,6% в 2025-м. В следующем году он продолжит возрастать и составит 110,4%.
При этом величина мирового госдолга превысит отметку в 100% от объема глобальной экономики к 2029-му.
«

"При таком сценарии государственный долг достигнет самого высокого уровня с 1948 года. <...> При пятипроцентном риске долг достигнет 123% в 2029 году", — говорится в докладе.

В июне президент Владимир Путин отмечал, что госдолг России не растет и остается одним из самых низких в мире.
Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Глава МВФ призвала усилить работу по снижению мирового госдолга
13 октября, 22:24
 
