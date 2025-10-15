https://ria.ru/20251015/gosdolg-2048418494.html
МВФ оценил уровень госдолга России в 2025 году
МВФ оценил уровень госдолга России в 2025 году - РИА Новости, 15.10.2025
МВФ оценил уровень госдолга России в 2025 году
Уровень госдолга России в 2025 году будет минимальным среди стран "Большой двадцатки" (G20), следует из доклада МВФ. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T15:53:00+03:00
2025-10-15T15:53:00+03:00
2025-10-15T16:36:00+03:00
ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Уровень госдолга России в 2025 году будет минимальным среди стран "Большой двадцатки" (G20), следует из доклада МВФ.
По расчетам организации, он составит 23,1% ВВП.
Среднее значение показателя для стран G20
с развивающимися экономиками в этом году достигнет 78,7% ВВП, для государств с развитыми экономиками — 120,8%.
В США
госдолг будет на уровне 125% ВВП, во Франции
— 116,5%, в Японии
— 229,6%, в Китае
— 96,3%, в Бразилии
— 91,4%.
Украину, по прогнозам МВФ, ждет резкое увеличение госдолга с 89,7% ВВП в 2024 году до 108,6% в 2025-м. В следующем году он продолжит возрастать и составит 110,4%.
При этом величина мирового госдолга превысит отметку в 100% от объема глобальной экономики к 2029-му.
«
"При таком сценарии государственный долг достигнет самого высокого уровня с 1948 года. <...> При пятипроцентном риске долг достигнет 123% в 2029 году", — говорится в докладе.
В июне президент Владимир Путин отмечал, что госдолг России не растет и остается одним из самых низких в мире.