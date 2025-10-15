МВФ оценил уровень госдолга России в 2025 году

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Уровень госдолга России в 2025 году будет минимальным среди стран "Большой двадцатки" (G20), следует из доклада МВФ.

По расчетам организации, он составит 23,1% ВВП.

Среднее значение показателя для стран G20 с развивающимися экономиками в этом году достигнет 78,7% ВВП, для государств с развитыми экономиками — 120,8%.

Украину, по прогнозам МВФ, ждет резкое увеличение госдолга с 89,7% ВВП в 2024 году до 108,6% в 2025-м. В следующем году он продолжит возрастать и составит 110,4%.

При этом величина мирового госдолга превысит отметку в 100% от объема глобальной экономики к 2029-му.

« "При таком сценарии государственный долг достигнет самого высокого уровня с 1948 года. <...> При пятипроцентном риске долг достигнет 123% в 2029 году", — говорится в докладе.