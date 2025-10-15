Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при обстреле ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 15.10.2025
12:01 15.10.2025 (обновлено: 12:32 15.10.2025)
В Горловке при обстреле ВСУ погибла женщина
В Горловке при обстреле ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 15.10.2025
В Горловке при обстреле ВСУ погибла женщина
Мирная жительница погибла, еще одна ранена в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 15.10.2025
происшествия
горловка
вооруженные силы украины
горловка
происшествия, горловка, вооруженные силы украины
Происшествия, Горловка, Вооруженные силы Украины
В Горловке при обстреле ВСУ погибла женщина

В Горловке при обстреле ВСУ погибла женщина, еще одна пострадала

Последствия обстрела ВСУ в центре Горловки. 15 октября 2025
Последствия обстрела ВСУ в центре Горловки. 15 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела ВСУ в центре Горловки. 15 октября 2025
ДОНЕЦК, 15 окт – РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще одна ранена в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки погибла мирная жительница", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
По его словам, во время артобстрела центра города также ранена еще одна женщина.
Ранее в среду мэр сообщил, что из-за обстрела ВСУ центра Горловки повреждены ряд домов и инфраструктура водоснабжения.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Происшествия Горловка Вооруженные силы Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
