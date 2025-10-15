https://ria.ru/20251015/gorlovka-2048356450.html
В Горловке при обстреле ВСУ погибла женщина
В Горловке при обстреле ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 15.10.2025
В Горловке при обстреле ВСУ погибла женщина
Мирная жительница погибла, еще одна ранена в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 15.10.2025
