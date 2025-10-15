В Горловке при обстреле ВСУ погибла женщина

ДОНЕЦК, 15 окт – РИА Новости. Мирная жительница погибла, еще одна ранена в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Иван Приходько.

По его словам, во время артобстрела центра города также ранена еще одна женщина.