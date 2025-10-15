Рейтинг@Mail.ru
11:02 15.10.2025 (обновлено: 11:26 15.10.2025)
Главы Минобороны стран НАТО обсудят повышение боеспособности альянса
© AP Photo / Omar HavanaМинистры обороны стран НАТО принимают участие в заседании круглого стола Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 15 октября 2025
Министры обороны стран НАТО принимают участие в заседании круглого стола Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 15 октября 2025
БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА новости. Повышение боеспособности НАТО, а также сдерживание и оборону обсуждают в среду главы минобороны стран блока на заседании в Брюсселе, сообщил на открытии встречи генсек организации Марк Рютте.
"Наша встреча будет посвящена обсуждению дальнейшего укрепления сдерживания и обороны с опорой на решения, принятые на саммите в Гааге по значительному увеличению расходов на оборону и наращивание оборонного производства. Мы обсудим прогресс в реализации новых целей НАТО по повышению боеспособности, чтобы убедиться, что у нас есть лучшие вооруженные силы", - сказал он.
Рютте заявил, что НАТО не стоит сбивать российские самолеты
Вчера, 09:46
Рютте добавил, что в числе тем для дискуссий – миссии и операции НАТО, новая программа "Восточный страж", проблема БПЛА в небе альянса, военная помощь Украине и мирные усилия по прекращению украинского конфликта.
Страны НАТО по итогам саммита в Гааге в июне этого года условно согласовали повышение расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году, а также расширение трансатлантического сотрудничества в оборонной промышленности.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Начало конца: почему теперь Россия дико пожалеет, что ее не приняли в НАТО
14 октября, 08:00
 
