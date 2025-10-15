Главы Минобороны стран НАТО обсудят повышение боеспособности альянса

БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА новости . Повышение боеспособности НАТО, а также сдерживание и оборону обсуждают в среду главы минобороны стран блока на заседании в Брюсселе, сообщил на открытии встречи генсек организации Марк Рютте.

Страны НАТО по итогам саммита в Гааге в июне этого года условно согласовали повышение расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году, а также расширение трансатлантического сотрудничества в оборонной промышленности.