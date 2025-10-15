Рейтинг@Mail.ru
Глава района Самарской области напишет заявление об увольнении
12:47 15.10.2025 (обновлено: 13:11 15.10.2025)
Глава района Самарской области напишет заявление об увольнении
Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которому губернатор Вячеслав Федорищев грубо предложил уволиться, сообщил в своем Telegram-канале, что... РИА Новости, 15.10.2025
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев об увольнении главы Кинельского района
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max объяснил грубое увольнение главы Кинельского района тем, что тот пренебрежительно отнесся к памяти героев Великой Отечественной войны.
Глава района Самарской области напишет заявление об увольнении

САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которому губернатор Вячеслав Федорищев грубо предложил уволиться, сообщил в своем Telegram-канале, что напишет заявление об увольнении после выздоровления.
"Я действовал по утвержденному плану, планомерно развивая вверенную мне территорию - принятое решение стало для меня неожиданным и, скажу честно, эмоционально тяжелым. Сейчас я нахожусь в больнице, восстанавливаю здоровье. После выздоровления намерен написать заявление об увольнении", - написал Жидков.
Во вторник Федорищев в своем канале на платформе Max разместил видео, на котором грубо отправил в отставку Жидкова. Во время осмотра школы в Кинельском районе губернатор несколько раз спросил, что за камень лежит в траве. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. "Уволен ***** (матерный эквивалент слова "прочь" - ред.)", - сказал на видео Федорищев и грубо хлопнул главу района по плечу.
В среду в минздраве области сообщили РИА Новости, что Жидков госпитализирован в медучреждение, его состояние стабильное.
Появились подробности о чиновнике, грубо уволенном самарским губернатором
