Глава района Самарской области напишет заявление об увольнении

САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которому губернатор Вячеслав Федорищев грубо предложил уволиться, сообщил в своем Telegram-канале, что напишет заявление об увольнении после выздоровления.
«
"Я действовал по утвержденному плану, планомерно развивая вверенную мне территорию - принятое решение стало для меня неожиданным и, скажу честно, эмоционально тяжелым. Сейчас я нахожусь в больнице, восстанавливаю здоровье. После выздоровления намерен написать заявление об увольнении", - написал Жидков.
Во вторник Федорищев в своем канале на платформе Max разместил видео, на котором грубо отправил в отставку Жидкова. Во время осмотра школы в Кинельском районе губернатор несколько раз спросил, что за камень лежит в траве. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. "Уволен ***** (матерный эквивалент слова "прочь" - ред.)", - сказал на видео Федорищев и грубо хлопнул главу района по плечу.
В среду в минздраве области сообщили РИА Новости, что Жидков госпитализирован в медучреждение, его состояние стабильное.