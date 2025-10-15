https://ria.ru/20251015/glava-2048350886.html
Сийярто назвал Трампа достойным Нобелевской премии мира
Президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 15.10.2025
2025
