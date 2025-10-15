Губернатор Самарской области не может уволить главу района

САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, заявивший в грубой форме главе Кинельского района Юрию Жидкову об увольнении, не может принять решение об отстранении чиновника, следует из федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", с которым ознакомилось РИА Новости.

Во вторник Федорищев в своем канале на платформе Max разместил видео, на котором грубо отправил в отставку Жидкова. Во время осмотра школы в Кинельском районе губернатор несколько раз спросил, что за камень лежит в траве. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. "Уволен ***** (матерный эквивалент слова "прочь" - ред.)", - сказал на видео Федорищев и грубо хлопнул главу района по плечу.

В федеральном законе указано, что губернатор может отрешить от должности главу местной администрации в нескольких случаях. Такое решение может быть принято, если местный глава издаст правовой акт, противоречащий конституции РФ , федеральным и региональным законам, уставу муниципального образования. Также губернатор может отрешить местного чиновника от должности, если его действия повлекли нарушение прав и свобод человека, угрозу единству и территориальной целостности РФ, нецелевое использование бюджетных кредитов.

В обоих случаях нарушения должны быть установлены судом. При этом главу администрации отрешат от должности только если он не исполнил судебное решение в течение определенного времени.