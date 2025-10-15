Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Самарской области не может уволить главу района - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 15.10.2025 (обновлено: 13:12 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/glava-2048350435.html
Губернатор Самарской области не может уволить главу района
Губернатор Самарской области не может уволить главу района - РИА Новости, 15.10.2025
Губернатор Самарской области не может уволить главу района
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, заявивший в грубой форме главе Кинельского района Юрию Жидкову об увольнении, не может принять решение об... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T11:45:00+03:00
2025-10-15T13:12:00+03:00
россия
кинельский район
вячеслав федорищев
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048308464_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c5561924f872e66db67df56decd0cd9.jpg
https://ria.ru/20251014/rossiya-2048281063.html
https://ria.ru/20251015/glava-2048341563.html
россия
кинельский район
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев об увольнении главы Кинельского района
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max объяснил грубое увольнение главы Кинельского района тем, что тот пренебрежительно отнесся к памяти героев Великой Отечественной войны.
2025-10-15T11:45
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048308464_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3b3b0688d1e0668c66649e1f3dff4b45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кинельский район, вячеслав федорищев, самарская область
Россия, Кинельский район, Вячеслав Федорищев, Самарская область
Губернатор Самарской области не может уволить главу района

Губернатор Самарской области Федорищев не может отстранить главу района

Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, заявивший в грубой форме главе Кинельского района Юрию Жидкову об увольнении, не может принять решение об отстранении чиновника, следует из федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", с которым ознакомилось РИА Новости.
Во вторник Федорищев в своем канале на платформе Max разместил видео, на котором грубо отправил в отставку Жидкова. Во время осмотра школы в Кинельском районе губернатор несколько раз спросил, что за камень лежит в траве. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. "Уволен ***** (матерный эквивалент слова "прочь" - ред.)", - сказал на видео Федорищев и грубо хлопнул главу района по плечу.
Юрий Жидков - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Самарский губернатор объяснил грубое увольнение главы Кинельского района
14 октября, 23:13
В федеральном законе указано, что губернатор может отрешить от должности главу местной администрации в нескольких случаях. Такое решение может быть принято, если местный глава издаст правовой акт, противоречащий конституции РФ, федеральным и региональным законам, уставу муниципального образования. Также губернатор может отрешить местного чиновника от должности, если его действия повлекли нарушение прав и свобод человека, угрозу единству и территориальной целостности РФ, нецелевое использование бюджетных кредитов.
В обоих случаях нарушения должны быть установлены судом. При этом главу администрации отрешат от должности только если он не исполнил судебное решение в течение определенного времени.
Также основанием для отрешения от должности может стать то, что глава местной администрации в течение месяца не устранил причины выговора от губернатора.
Кадр видео с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и главой Кинельского района Юрием Жидковым - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Главу района, грубо уволенного самарским губернатором, госпитализировали
Вчера, 11:17
 
РоссияКинельский районВячеслав ФедорищевСамарская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала