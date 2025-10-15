https://ria.ru/20251015/glava-2048348750.html
Сийярто выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине
Сийярто выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 15.10.2025
Сийярто выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине, отметив, что видит такую... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T11:38:00+03:00
2025-10-15T11:38:00+03:00
2025-10-15T13:43:00+03:00
в мире
украина
венгрия
сша
дональд трамп
петер сийярто
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048348058_0:0:2385:1342_1920x0_80_0_0_821c1eccc16eca1cddfd184c748eebec.jpg
https://ria.ru/20251015/sijjarto-2048347122.html
украина
венгрия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048348058_0:0:2155:1616_1920x0_80_0_0_1fb4644cbfbf7b8d1900fe3f10315266.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, сша, дональд трамп, петер сийярто, российская энергетическая неделя — 2025
В мире, Украина, Венгрия, США, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Российская энергетическая неделя — 2025
Сийярто выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине
Сийярто выразил надежду на решение конфликта на Украине при участии Трампа
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине, отметив, что видит такую возможность при участии президента США Дональда Трампа.
"Я очень надеюсь, что мир вернется в Центральную часть Европы
. Мы верим в то, что президент Трамп
- это фактически единственная надежда для достижения мира на Украине
. Мы были были очень обнадежены после саммита на Аляске
, и мы до сих пор надеемся, что усилия со стороны Трампа, чтобы установить мир в регионе, будут успешными", - сказал он журналистам на полях РЭН.
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.