МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине, отметив, что видит такую возможность при участии президента США Дональда Трампа.

