Рейтинг@Mail.ru
Сийярто выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 15.10.2025 (обновлено: 13:43 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/glava-2048348750.html
Сийярто выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине
Сийярто выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 15.10.2025
Сийярто выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине, отметив, что видит такую... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T11:38:00+03:00
2025-10-15T13:43:00+03:00
в мире
украина
венгрия
сша
дональд трамп
петер сийярто
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048348058_0:0:2385:1342_1920x0_80_0_0_821c1eccc16eca1cddfd184c748eebec.jpg
https://ria.ru/20251015/sijjarto-2048347122.html
украина
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048348058_0:0:2155:1616_1920x0_80_0_0_1fb4644cbfbf7b8d1900fe3f10315266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, сша, дональд трамп, петер сийярто, российская энергетическая неделя — 2025
В мире, Украина, Венгрия, США, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Российская энергетическая неделя — 2025
Сийярто выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине

Сийярто выразил надежду на решение конфликта на Украине при участии Трампа

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине, отметив, что видит такую возможность при участии президента США Дональда Трампа.
"Я очень надеюсь, что мир вернется в Центральную часть Европы. Мы верим в то, что президент Трамп - это фактически единственная надежда для достижения мира на Украине. Мы были были очень обнадежены после саммита на Аляске, и мы до сих пор надеемся, что усилия со стороны Трампа, чтобы установить мир в регионе, будут успешными", - сказал он журналистам на полях РЭН.
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Сийярто заявил, что каждый день конфликта на Украине создает риск эскалации
Вчера, 11:31
 
В миреУкраинаВенгрияСШАДональд ТрампПетер СийяртоРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала