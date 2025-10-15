Рейтинг@Mail.ru
11:21 15.10.2025 (обновлено: 13:39 15.10.2025)
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев об увольнении главы Кинельского района
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max объяснил грубое увольнение главы Кинельского района тем, что тот пренебрежительно отнесся к памяти героев Великой Отечественной войны.
Самарский минздрав рассказал о состоянии грубо уволенного главы района

Уволенного самарским губернатором чиновника Жидкова госпитализировали

САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Госпитализированный глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которому губернатор Вячеслав Федорищев грубо предложил уволиться, находится в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Юрий Жидков госпитализирован в медицинское учреждение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Состояние пациента стабильное", - сказала собеседница агентства.
Во вторник Федорищев в своем канале на платформе Max разместил видео, на котором грубо отправил в отставку Жидкова. Во время осмотра школы в Кинельском районе губернатор несколько раз спросил, что за камень лежит в траве. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. "Уволен ***** (матерный эквивалент слова "прочь" - ред.)", - сказал на видео Федорищев и грубо хлопнул главу района по плечу.
Юрий Жидков - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Самарский губернатор объяснил грубое увольнение главы Кинельского района
14 октября, 23:13
 
