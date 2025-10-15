https://ria.ru/20251015/glava-2048343384.html
Самарский минздрав рассказал о состоянии грубо уволенного главы района
Самарский минздрав рассказал о состоянии грубо уволенного главы района
Самарский минздрав рассказал о состоянии грубо уволенного главы района
