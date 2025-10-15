Главу района, грубо уволенного самарским губернатором, госпитализировали

САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Глава Кинельского района Юрий Жидков, которому самарский губернатор грубо предложил уволиться, госпитализирован в отделение терапии, сообщили РИА Новости в Кинельской центральной районной больнице.

"Юрий Жидков госпитализирован. Находится в отделении терапии", - сказала собеседница агентства.

Ранее ряд СМИ сообщили, что причиной госпитализации стал гипертонический криз, но РИА Новости не обладает подтверждением этого.