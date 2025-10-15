Рейтинг@Mail.ru
Главу района, грубо уволенного самарским губернатором, госпитализировали
11:17 15.10.2025 (обновлено: 13:20 15.10.2025)
Главу района, грубо уволенного самарским губернатором, госпитализировали
происшествия
кинельский район
самарская область
вячеслав федорищев
кинельский район
самарская область
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев об увольнении главы Кинельского района
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max объяснил грубое увольнение главы Кинельского района тем, что тот пренебрежительно отнесся к памяти героев Великой Отечественной войны.
происшествия, кинельский район, самарская область, вячеслав федорищев
Происшествия, Кинельский район, Самарская область, Вячеслав Федорищев
Главу района, грубо уволенного самарским губернатором, госпитализировали

Чиновник Жидков попал в больницу после грубого увольнения Федорищевым

© Вячеслав Федорищев/ВКонтактеКадр видео с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и главой Кинельского района Юрием Жидковым
© Вячеслав Федорищев/ВКонтакте
Кадр видео с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и главой Кинельского района Юрием Жидковым
САМАРА, 15 окт - РИА Новости. Глава Кинельского района Юрий Жидков, которому самарский губернатор грубо предложил уволиться, госпитализирован в отделение терапии, сообщили РИА Новости в Кинельской центральной районной больнице.
"Юрий Жидков госпитализирован. Находится в отделении терапии", - сказала собеседница агентства.
Ранее ряд СМИ сообщили, что причиной госпитализации стал гипертонический криз, но РИА Новости не обладает подтверждением этого.
Во вторник губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max разместил видео, на котором грубо отправил в отставку Жидкова. Во время осмотра школы в Кинельском районе Федорищев несколько раз спросил, что за камень лежит в траве. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. "Уволен ***** (матерный эквивалент слова "прочь" - ред.)", - сказал на видео Федорищев и грубо хлопнул главу района по плечу.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев об увольнении главы Кинельского района - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
