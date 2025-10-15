https://ria.ru/20251015/glava-2048341563.html
Главу района, грубо уволенного самарским губернатором, госпитализировали
Главу района, грубо уволенного самарским губернатором, госпитализировали - РИА Новости, 15.10.2025
Главу района, грубо уволенного самарским губернатором, госпитализировали
Глава Кинельского района Юрий Жидков, которому самарский губернатор грубо предложил уволиться, госпитализирован в отделение терапии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T11:17:00+03:00
2025-10-15T11:17:00+03:00
2025-10-15T13:20:00+03:00
происшествия
кинельский район
самарская область
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048327592_34:0:1344:737_1920x0_80_0_0_e39cdf912b27773f3695abfaeda88d65.jpg
https://ria.ru/20251015/fedorischev-2048338717.html
кинельский район
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048327592_197:0:1180:737_1920x0_80_0_0_2fd9d07c2f8eff85d88601155b018d76.jpg
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев об увольнении главы Кинельского района
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max объяснил грубое увольнение главы Кинельского района тем, что тот пренебрежительно отнесся к памяти героев Великой Отечественной войны.
2025-10-15T11:17
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кинельский район, самарская область, вячеслав федорищев
Происшествия, Кинельский район, Самарская область, Вячеслав Федорищев
Главу района, грубо уволенного самарским губернатором, госпитализировали
Чиновник Жидков попал в больницу после грубого увольнения Федорищевым