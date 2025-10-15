Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона назвал Трампа президентом мира - РИА Новости, 15.10.2025
10:21 15.10.2025 (обновлено: 11:19 15.10.2025)
Глава Пентагона назвал Трампа президентом мира
в мире
сша
украина
брюссель
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, сша, украина, брюссель, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Украина, Брюссель, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта
Глава Пентагона назвал Трампа президентом мира

Хегсет назвал Трампа президентом мира, который поддерживает сторонников США

Глава Пентагона Пит Хегсет и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом заседания глав минобороны НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет, комментируя урегулирование в секторе Газа, заявил, что все поняли, что американский президент Дональд Трамп - "президент мира", поддерживающий тех, кто на стороне США, выразив надежду, что похожее можно будет наблюдать и с конфликтом на Украине.
"Мир увидел, что наш президент (Трамп - ред.) - президент мира, который стремится к миру, поддерживая тех, кто стоит на стороне США. Это то, что мы увидели там (в секторе Газа - ред.), это то, что мы надеемся увидеть на Украине", - заявил Хегсет во время выступления в Брюсселе.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Лукашенко призвал Трампа не переживать из-за Нобелевской премии мира
14 октября, 12:13
 
