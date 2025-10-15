Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона заявил, что мира можно достичь только при наличии силы
10:19 15.10.2025 (обновлено: 11:10 15.10.2025)
Глава Пентагона заявил, что мира можно достичь только при наличии силы
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что мира можно добиться лишь тогда, когда есть сила, иными словами, возможности, которые уважает противник. РИА Новости, 15.10.2025
в мире
сша
брюссель
пит хегсет
министерство обороны сша
нато
сша
брюссель
в мире, сша, брюссель, пит хегсет, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Брюссель, Пит Хегсет, Министерство обороны США, НАТО
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что мира можно добиться лишь тогда, когда есть сила, иными словами, возможности, которые уважает противник.
"Чему мы научились при президенте (США Дональде – ред.) Трампе, так это активному достижению мира через силу. Вы получаете мир, когда вы сильные. Не когда вы используете сильные слова или грозите пальцем. Вы получаете его, когда у вас есть сильные и реальные возможности, которые уважает ваш противник", - заявил Хегсет на полях встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Глава Пентагона озвучил ожидания США по помощи Украине от НАТО
В миреСШАБрюссельПит ХегсетМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
