https://ria.ru/20251015/glava-2048326675.html
Глава Пентагона заявил, что мира можно достичь только при наличии силы
Глава Пентагона заявил, что мира можно достичь только при наличии силы - РИА Новости, 15.10.2025
Глава Пентагона заявил, что мира можно достичь только при наличии силы
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что мира можно добиться лишь тогда, когда есть сила, иными словами, возможности, которые уважает противник. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T10:19:00+03:00
2025-10-15T10:19:00+03:00
2025-10-15T11:10:00+03:00
в мире
сша
брюссель
пит хегсет
министерство обороны сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048339196_0:101:3071:1828_1920x0_80_0_0_1ecbd7e06fe6edb08bde72a989eba683.jpg
https://ria.ru/20251015/nato-2048323613.html
сша
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048339196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_36351aabbc1b424d61572f25cfc992da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, брюссель, пит хегсет, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Брюссель, Пит Хегсет, Министерство обороны США, НАТО
Глава Пентагона заявил, что мира можно достичь только при наличии силы
Хегсет: мира можно достичь, когда есть возможности, которые уважает противник