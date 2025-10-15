Глава РФПИ прокомментировал передачу США материалов об убийстве Кеннеди

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал передачу рассекреченных материалов об убийстве президента США Джона Кеннеди конгрессвумен от Республиканской партии Анне Паулине Луне.
"В День памяти Чарли Кирка, Анна Паулина Луна получила никогда ранее не публиковавшиеся документы Джона Кеннеди из российских архивов. Конгрессвумен Луна выступает за мир и диалог России и США, приносящий результаты, несмотря на нападки со стороны тех, кто этого боится. Правда сделает вас свободными, мир восторжествует", - написал Дмитриев в соцсети X.
В среду конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна поблагодарила посольство РФ за передачу рассекреченных материалов об убийстве президента США Джона Кеннеди, подчеркнув, что "это имеет огромное историческое значение".
Ранее в посольстве РФ в США сообщили РИА Новости, что посол России в США Александр Дарчиев принял в своей резиденции в Вашингтоне конгрессвумен Луну и передал ей материалы Росархива на основе рассекреченных советских документов об убийстве Кеннеди.