Глава РФПИ прокомментировал передачу США материалов об убийстве Кеннеди

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал передачу рассекреченных материалов об убийстве президента США Джона Кеннеди конгрессвумен от Республиканской партии Анне Паулине Луне.

В среду конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна поблагодарила посольство РФ за передачу рассекреченных материалов об убийстве президента США Джона Кеннеди, подчеркнув, что "это имеет огромное историческое значение".