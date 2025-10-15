Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото

Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине

© AP Photo / Markus Schreiber Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине

Германия поставит Украине две системы ПВО IRIS-T с боеприпасами

БРЮССЕЛЬ, 15 октября — РИА Новости. Германия в рамках двух новых договоров поставит на Украину две системы ПВО IRIS-T вместе с боеприпасами, заявил министр обороны страны Борис Писториус.

"Мы продолжим укреплять противовоздушную оборону Украины благодаря новым контрактам на поставку ещё двух систем ПВО IRIS-T, включая большое количество управляемых ракет, а также переносных зенитных ракетных комплексов", - сказал он в ходе заседания контактной группы по Украине.

Кроме того, по словам Писториуса , будет предоставлено современное противотанковое вооружение, средства связи и новейшее стрелковое оружие.

"Мы также запустим комплексный проект по модернизации уже поставленных Украине систем вооружения и продлению срока их службы", - добавил он.

В конце июля немецкий телеканал n-tv со ссылкой на украинского посла Алексея Макеева сообщил, что Германия поставит на Украину 11 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM, на вооружении у ВСУ на тот момент стояло семь таких систем.

В прошлом году правительство Германии объявило о намерении профинансировать в общей сложности 24 комплекса IRIS-T до 2026 года.