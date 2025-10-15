Рейтинг@Mail.ru
Германия поставит Украине две системы ПВО IRIS-T с боеприпасами
19:40 15.10.2025
Германия поставит Украине две системы ПВО IRIS-T с боеприпасами
Германия поставит Украине две системы ПВО IRIS-T с боеприпасами
Германия в рамках двух новых договоров поставит на Украину две системы ПВО IRIS-T вместе с боеприпасами, заявил министр обороны страны Борис Писториус. РИА Новости, 15.10.2025
в мире
украина
германия
россия
борис писториус
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
украина
германия
россия
Германия поставит Украине две системы ПВО IRIS-T с боеприпасами

Глава МО Германии Писториус заявил о поставке Украине двух систем ПВО IRIS-T

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 октября — РИА Новости. Германия в рамках двух новых договоров поставит на Украину две системы ПВО IRIS-T вместе с боеприпасами, заявил министр обороны страны Борис Писториус.
"Мы продолжим укреплять противовоздушную оборону Украины благодаря новым контрактам на поставку ещё двух систем ПВО IRIS-T, включая большое количество управляемых ракет, а также переносных зенитных ракетных комплексов", - сказал он в ходе заседания контактной группы по Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп заявил, что Россия якобы не хочет завершать конфликт на Украине
14 октября, 21:55
Кроме того, по словам Писториуса, будет предоставлено современное противотанковое вооружение, средства связи и новейшее стрелковое оружие.
"Мы также запустим комплексный проект по модернизации уже поставленных Украине систем вооружения и продлению срока их службы", - добавил он.
В конце июля немецкий телеканал n-tv со ссылкой на украинского посла Алексея Макеева сообщил, что Германия поставит на Украину 11 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM, на вооружении у ВСУ на тот момент стояло семь таких систем.
В прошлом году правительство Германии объявило о намерении профинансировать в общей сложности 24 комплекса IRIS-T до 2026 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Трофейная немецкая БМП Мардер - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Эстонский министр сделал заявление о военной помощи Украине
Вчера, 10:10
 
