Германия поставит Украине две системы ПВО IRIS-T с боеприпасами

БРЮССЕЛЬ, 15 октября — РИА Новости. Германия в рамках двух новых договоров поставит на Украину две системы ПВО IRIS-T вместе с боеприпасами, заявил министр обороны страны Борис Писториус.
"Мы продолжим укреплять противовоздушную оборону Украины благодаря новым контрактам на поставку ещё двух систем ПВО IRIS-T, включая большое количество управляемых ракет, а также переносных зенитных ракетных комплексов", - сказал он в ходе заседания контактной группы по Украине.
Кроме того, по словам Писториуса, будет предоставлено современное противотанковое вооружение, средства связи и новейшее стрелковое оружие.
"Мы также запустим комплексный проект по модернизации уже поставленных Украине систем вооружения и продлению срока их службы", - добавил он.
В прошлом году правительство Германии объявило о намерении профинансировать в общей сложности 24 комплекса IRIS-T до 2026 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.