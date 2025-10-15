Германия выделит 500 миллионов долларов на закупку оружия для Украины

БРЮССЕЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Германия в рамках инициативы PURL профинансирует закупку американского оружия для Украины 500 миллионами долларов, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Писториус напомнил, что пакет будет включать системы противовоздушной обороны, системы Patriot, радиолокационные системы, а также высокоточные артиллерийские снаряды, ракеты и прочие боеприпасы.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-членов альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на 2 миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.