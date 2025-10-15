Рейтинг@Mail.ru
Германия выделит 500 миллионов долларов на закупку оружия для Украины
19:06 15.10.2025
Германия выделит 500 миллионов долларов на закупку оружия для Украины
Германия в рамках инициативы PURL профинансирует закупку американского оружия для Украины 500 миллионами долларов, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Германия в рамках инициативы PURL профинансирует закупку американского оружия для Украины 500 миллионами долларов, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Германия предоставит дополнительную поддержку на сумму более 2 миллиардов евро. Это включает (вклад в - ред.) пакет PURL на сумму 500 миллионов долларов США. Пакет направлен на удовлетворение ряда неотложных потребностей Украины", - сказал он в ходе заседания контактной группы по Украине.
Писториус напомнил, что пакет будет включать системы противовоздушной обороны, системы Patriot, радиолокационные системы, а также высокоточные артиллерийские снаряды, ракеты и прочие боеприпасы.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран-членов альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны НАТО уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на 2 миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Киев - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
На Западе сделали громкое заявление о будущем Украины
Вчера, 14:45
 
