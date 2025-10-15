Рейтинг@Mail.ru
Германия потратит десять миллиардов евро на закупку беспилотников - РИА Новости, 15.10.2025
15:10 15.10.2025
Германия потратит десять миллиардов евро на закупку беспилотников
Германия потратит десять миллиардов евро на закупку беспилотников - РИА Новости, 15.10.2025
Германия потратит десять миллиардов евро на закупку беспилотников
Правительство Германии в ближайшие годы планирует потратить 10 миллиардов евро на закупку беспилотников всех типов, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 15.10.2025
в мире, германия, польша, европа, борис писториус, дмитрий песков, нато, евросоюз, еврокомиссия, eurofighter typhoon
В мире, Германия, Польша, Европа, Борис Писториус, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия, Eurofighter Typhoon
Германия потратит десять миллиардов евро на закупку беспилотников

Писториус: Германия планирует потратить 10 млрд евро на закупку БПЛА

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Правительство Германии в ближайшие годы планирует потратить 10 миллиардов евро на закупку беспилотников всех типов, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Согласно бюджетным планам, Германия в ближайшие годы инвестирует 10 миллиардов евро в беспилотники всех типов, ударных и оборонительных", - заявил Писториус на полях встречи НАТО в Брюсселе.
Кроме того, Германия увеличит свой вклад в мониторинг воздушного пространства в Восточной Европе и направит истребители Eurofighter в Польшу для выполнения патрульных полетов.
"На данный момент мы находимся в Констанце в Румынии с несколькими истребителями Eurofighter. В будущем мы также будем в Мальборке в Польше с несколькими истребителями Eurofighter. В частности, мы будем способствовать защите восточного фланга с помощью патрульных полетов", - добавил министр.
Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на двух чиновников и дипломата ЕС передавало, что Еврокомиссия (ЕК) в четверг представит "дорожную карту готовности к обороне", куда войдет расширенное предложение о создании "стены дронов" в Европе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе, заявил, что, как показывает история, создание стен это всегда плохо.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Глава ХСС призвал усилить бундесвер, чтобы ФРГ "воспринимали всерьез"
