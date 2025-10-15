https://ria.ru/20251015/gd-2048419639.html
ГД рекомендует проработать введение "карты российского соотечественника"
ГД рекомендует проработать введение "карты российского соотечественника" - РИА Новости, 15.10.2025
ГД рекомендует проработать введение "карты российского соотечественника"
Госдума рекомендует правительству РФ проработать введение "карты российского соотечественника", сказано в проекте заявления палаты парламента, которое размещено РИА Новости, 15.10.2025
общество
россия
латвия
госдума рф
россия
латвия
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Госдума рекомендует правительству РФ проработать введение "карты российского соотечественника", сказано в проекте заявления палаты парламента, которое размещено в думской электронной базе.
В Госдуму
в среду был внесен проект заявления ГД о недопустимости дискриминационной политики Латвии
в отношении российских граждан.
"Рекомендовать правительству Российской Федерации… проработать дополнительные инструменты поддержки и защиты соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе правового режима репатриации, повышения эффективности государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, введение "карты российского соотечественника" и проинформировать Государственную думу в срок до 1 декабря 2025 года об этой работе", - сказано в документе.