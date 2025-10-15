Рейтинг@Mail.ru
Сийярто заявил о рекордных поставках российского газа в Венгрию - РИА Новости, 15.10.2025
20:03 15.10.2025 (обновлено: 21:34 15.10.2025)
Сийярто заявил о рекордных поставках российского газа в Венгрию
Объем газа, поставленного из России в Венгрию с января, уже превысил шесть миллиардов кубометров, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 15.10.2025
россия
венгрия
Сийярто заявил о рекордных поставках российского газа в Венгрию

Сийярто заявил, что Венгрия в 2025 г получила более 6 млрд кубометров газа из РФ

© AP Photo / Bela SzandelszkyСотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия
Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 15 окт — РИА Новости. Объем газа, поставленного из России в Венгрию с января, уже превысил шесть миллиардов кубометров, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«

"В этом году поставки российского природного газа в Венгрию снова обновят рекорд. В этом году мы уже получили больше шести миллиардов кубометров, что соответствует более чем 21 миллиону кубометров в год", — написал он в Facebook*.

Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
СМИ: Венгрия создала огромную "дыру" в плане ЕС против России
29 сентября, 01:37
Министр также разместил фотографии встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в рамках "Российской энергетической недели".
Как отмечал Сийярто, венгры имеют самые низкие по Европе счета за газ благодаря надежным поставкам из России.
В начале мая Еврокомиссия опубликовала предложение по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ, нефть и атомное топливо, но Будапешт и Братислава раскритиковали эти планы. Как заявлял глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, МВФ рассчитал, что отказ от российских энергоносителей обойдется стране примерно в десять миллиардов долларов и обернется потерей более четырех процентов ВВП.
РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели — 2025".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Сийярто предупредил о последствиях отказа Венгрии от российского газа
Вчера, 10:46
 
