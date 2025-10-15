Сийярто заявил о рекордных поставках российского газа в Венгрию

БУДАПЕШТ, 15 окт — РИА Новости. Объем газа, поставленного из России в Венгрию с января, уже превысил шесть миллиардов кубометров, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В этом году поставки российского природного газа в Венгрию снова обновят рекорд. В этом году мы уже получили больше шести миллиардов кубометров, что соответствует более чем 21 миллиону кубометров в год", — написал он в Facebook*.
Министр также разместил фотографии встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в рамках "Российской энергетической недели".
Как отмечал Сийярто, венгры имеют самые низкие по Европе счета за газ благодаря надежным поставкам из России.
В начале мая Еврокомиссия опубликовала предложение по полному отказу от российских энергоресурсов, включая СПГ, нефть и атомное топливо, но Будапешт и Братислава раскритиковали эти планы. Как заявлял глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, МВФ рассчитал, что отказ от российских энергоносителей обойдется стране примерно в десять миллиардов долларов и обернется потерей более четырех процентов ВВП.
