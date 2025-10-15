Рейтинг@Mail.ru
Генсек ФСЭГ предсказал золотую эру мировой газовой отрасли - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 15.10.2025 (обновлено: 10:39 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/fsegi-2048331608.html
Генсек ФСЭГ предсказал золотую эру мировой газовой отрасли
Генсек ФСЭГ предсказал золотую эру мировой газовой отрасли - РИА Новости, 15.10.2025
Генсек ФСЭГ предсказал золотую эру мировой газовой отрасли
Генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел выразил мнение, что золотая эра мировой газовой отрасли впереди. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T10:38:00+03:00
2025-10-15T10:39:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814647760_135:390:3082:2048_1920x0_80_0_0_9253de7363c11b413f03cb75e402d6e4.jpg
https://ria.ru/20251015/novak-2048328002.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814647760_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_2df68a71376cbe611d8add6f76372032.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Генсек ФСЭГ предсказал золотую эру мировой газовой отрасли

Генсек ФСЭГ Хамел считает, что золотая эра мировой газовой отрасли впереди

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел выразил мнение, что золотая эра мировой газовой отрасли впереди.
"С нашей точки зрения, мы полагаем, что золотая эра природного газа по-прежнему впереди", - сказал он в рамках Российской энергетической недели.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Россия всегда шла на дополнительные поставки газа в Европу, заявил Новак
Вчера, 10:28
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала