Генсек ФСЭГ предсказал золотую эру мировой газовой отрасли
Генсек ФСЭГ предсказал золотую эру мировой газовой отрасли - РИА Новости, 15.10.2025
Генсек ФСЭГ предсказал золотую эру мировой газовой отрасли
15.10.2025
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел выразил мнение, что золотая эра мировой газовой отрасли впереди.
"С нашей точки зрения, мы полагаем, что золотая эра природного газа по-прежнему впереди", - сказал он в рамках Российской энергетической недели.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.